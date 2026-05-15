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Santiago de Compostela

La Fastlife Expo Motor vuelve a reunir en Área Central a los aficionados al motor

El evento reune este fin de semana coches deportivos, clásicos y modificados con exposiciones y el torneo de Scalextric

Redacción
15/05/2026 19:15
FastLife ExpoMotor en Área Central
FastLife ExpoMotor en Área Central
Archivo
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Las personas aficionadas al mundo del motor tienen este fin de semana en el Outlet Área Central una nueva edición de Fastlife Expo Motor 2026, uno de los eventos más esperados por los amantes de los coches deportivos, clásicos y modificados.

Mañana sábado 16 y el domingo 17 de mayo, los pasillos de Área Central se transformarán en un gran espacio dedicado a la cultura automovilística, con la exposición de vehículos, actividades en directo, concursos y experiencias pensadas para todos los públicos.

Fastlife Expo Motor es un evento que reúne coches clásicos, deportivos, modificados y de competición, ofreciendo una experiencia para acercar al público la cultura del motor de forma dinámica y visual.

Además de la exposición, el programa incluye expositores especializados y actividades como pistas de drift radiocontrol, circuito de slot, concurso de fotografía, sorteos y exhibiciones.

Programa de actividades

El sábado habrá entrada de vehículos desde las 9:00 horas, demostración de aerografía a las 16:00, inicio de las clasificatorias del torneo de Scalextric a las 17:00 y cierre con sorteos a las 20:00.

El domingo se celebrará la final del torneo de Scalextric y la entrega de premios a las 12:00, con cierre del evento y ruta postevento a las 17:00 horas.

Este evento forma parte de la programación de las fiestas de la Ascensión 2026 del Concello de Santiago.

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