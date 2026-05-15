La Feira Cabalar de la Ascensión llenó Amio de tradición ecuestre, competición y espectáculo

La edición de este año incluyó exhibiciones ecuestres, concursos de pura raza galega y actividades dirigidas al público infantil en el recinto de Amio Concello de Santiago

Esta mañana tuvo lugar en el Mercado Nacional de Ganado de Santiago la tradicional y centenaria Feira Cabalar de la Ascensión. Desde primeras horas de la mañana en Amio se oyó el resonar de los cascos de los caballos que acudían a participar en las competiciones de andadura tradicional gallega en marcha serrada y chapeada, dos modalidades de avanzar los caballos.

Durante el evento, y como es tradición desde hace 25 años, estuvieron presentes en la pista los caballos participantes en la 'XXV Copa Galicia de pura raza galega', organizada por la Asociación Pura Raza Cabalo Galego que preside el compostelano Jacobo Pérez Paz.

También se disputó el Gran Premio 'Dragóns de Santiago', para prestigiar al animal que obtuviera la mayor puntuación en los concursos celebrados a lo largo del día y que entregó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Aunque no fue el único trofeo especial, sinoque también se hizo entrega del Premio Cabalo Santiagueiro al mejor ejemplar de la Ascensión 2026 de razas pesadas.

Los caballos participantes compitieron en las modalidades de andadura tradicional gallega de marcha serrada y chapeada durante la Feira Cabalar da Ascensión Concello de Santiago

Los más pequeños pudieron disfrutar de un concurso pensado específicamente para ellos: una categoría única de ponis cuyo objetivo principal era fomentar el amor por los équidos y promocionar la actividad ganadera desde una temprana edad.

La clausura de la edición ferial corrió a cargo de la Sección de Doma de Alta Escuela de Galicia "Dragóns de Santiago" y del espectáculo leonés 'La magia del caballo y el hechizo de la rosa', a cargo de la compañía recientemente proclamada subcampeona del mundo del concurso de exhibiciones del Salón Internacional del Caballo Sicab 2025 en Sevilla.