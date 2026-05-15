El PP de Santiago rechaza la macrococina escolar y la califica de “engaño”

El concejal popular Borja Rubio Cedida

El concejal del Partido Popular de Santiago, Borja Rubio, ha mostrado su rechazo a la creación de una nueva empresa pública y a la construcción de una macrococina centralizada para los comedores escolares de la ciudad, tras las declaraciones de la alcaldesa.

El edil popular ha denunciado que el proyecto del gobierno local es un “engaño” que no supone ningún avance en la calidad de la alimentación infantil, sino un cambio de titularidad de la empresa proveedora.

Rubio ha desmontado el relato del gobierno de BNG y CA, señalando que el nuevo sistema recogido en la memoria técnica seguirá siendo un servicio de cátering industrial. Además, ha lamentado que el ejecutivo municipal pretenda dar por cerrado un modelo que todavía debe ser debatido y votado en comisión y en el pleno.

Los populares consideran “unha falta de respecto ás familias e á propia participación democrática anunciar como definitivo un proxecto que nin sequera conta aínda coa aprobación dos órganos municipais competentes”. En este sentido, Rubio acusa a la alcaldesa Goretti Sanmartín de convertir la comisión de comedores en “un simple trámite”.

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“O que hoxe nos intentan vender non é cociña caseira nin tradicional; é unha fábrica de comida””, ha afirmado el edil tras la comisión. “A alimentación das nosas crianzas vaise seguir preparando polas mañás nun polígono para envasar en recipientes plásticos e pasearase en furgonetas por toda a cidade ata chegar aos colexios. É unha tomadura de pelo dicir que isto é apostar pola calidade. O único que fan é cambiar un cátering privado por un cátering municipal para poñerlle o seu selo, mantendo intactos os peores defectos do sistema actual”.

Frente a este modelo, Rubio ha defendido la “única alternativa que garantiza unha alimentación sostible e saudable: a preparación dos alimentos in situ”.

Las familias compostelanas, ha añadido, “non están a pedir unha nave industrial nos arredores da cidade que envase a comida dos seus fillos, senón cociñas nos propios colexios”. Además, ha insistido en que “a comida feita no momento e no propio centro educativo é a única garantía de excelencia nutricional e pedagóxica”, reclamando al gobierno local que apueste por un plan progresivo para implantar cocinas en los centros escolares.