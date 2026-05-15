Santiago de Compostela

Dous traballos da USC sobre iluminación e conservación do patrimonio, premiados a nivel estatal

As investigacións de Anxo Méndez Villar e Clara Fernández Garrido analizan o impacto da luz na protección dos monumentos e na colonización biolóxica en contornas urbanas

Adriana Quesada
15/05/2026 16:06
Os dous estudos recoñecidos no ámbito estatal forman parte dunha liña de investigación da USC centrada en mellorar a conservación do patrimonio a través de sistemas de iluminación máis sostibles
Dous traballos de investigación desenvolvidos no Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago (CRETUS) veñen de ser recoñecidos con dous premios estatais no ámbito da conservación do patrimonio cultural. As distincións recaeron en Anxo Méndez Villar e Clara Fernández Garrido, pola súa achega ao estudo do impacto da iluminación na conservación de monumentos.

No caso de Anxo Méndez Villar, a súa tese doutoral foi elixida como o mellor traballo do período 2023-2026 no ámbito da química aplicada ao estudo e conservación do patrimonio cultural, segundo o grupo especializado da Real Sociedade Española de Química. O seu estudo analiza a eficacia dun novo sistema de iluminación LED para reducir a colonización biolóxica nos monumentos, especialmente a producida por microalgas que afectan á superficie da pedra.

A investigación propón o uso combinado de luz ámbar e verde como unha alternativa máis sostible e respectuosa co medio ambiente, ao tempo que contribúe a frear o deterioro estético e material do patrimonio construído. O traballo tamén avalía o impacto destas solucións na biodiversidade nocturna, no marco dunha investigación máis ampla do grupo ACBiodiv.

Pola súa parte, Clara Fernández Garrido foi recoñecida co primeiro premio mozo de pre-investigación en conservación-restauración outorgado polo grupo español do International Institute for Conservation. O seu traballo de fin de grao céntrase na influencia da temperatura de cor da iluminación ornamental na colonización biolóxica do patrimonio arquitectónico, utilizando como modelo de estudo unha microalga concreta.

Ambas as investigacións parten da análise da iluminación ornamental en contornas urbanas como Santiago de Compostela, cidade Patrimonio da Humanidade, e afondan no seu papel tanto na conservación como na protección dos monumentos fronte á deterioración biolóxica.

Os dous estudos forman parte dunha liña de investigación coordinada polo grupo ACBiodiv dentro de CRETUS, baixo a dirección de Patricia Sanmartín, e apuntan cara a novos modelos de iluminación pública máis sostibles e compatibles coa conservación do patrimonio e da biodiversidade urbana.

