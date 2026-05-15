Abierto el plazo para las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidad de Santiago

Abierto el plazo para las lecciones jacobeas internacionales

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a la 17ª edición de las Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC, tituladas 'Patrimonio y voces del Camino de Santiago', que tendrán lugar del 20 al 23 de julio en el Museo das Peregrinacións de Santiago.

El encuentro está organizado por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións y contará con expertos nacionales e internacionales que analizarán el fenómeno jacobeo desde distintas perspectivas históricas, culturales y patrimoniales.

Patrimonio, peregrinaciones e historia: así será la XVII edición del encuentro Lecciones Jacobeas Más información

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción entre el 14 de mayo y el 10 de julio. El curso cuenta con 70 plazas, 30 horas de formación y 2 créditos ECTS para el alumnado de la USC.

La matrícula general es de 120 euros, con una tarifa reducida de 40 euros para estudiantes, personas desempleadas o pensionistas, entre otros colectivos.

El programa combinará ponencias académicas con actividades complementarias como visitas guiadas por Santiago con El Barroquista, una andaina por el Camino Portugués, la visita al Museo Diocesano de Santiago y a la catedral de Tui por su 800 aniversario, además de la presentación del proyecto de realidad virtual Portomarín Virtual.