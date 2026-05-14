Vueling reactiva la ruta directa entre Santiago y Valencia

La compañía Vueling, perteneciente al grupo IAG, reanudará la ruta directa entre Santiago de Compostela y Valencia a partir del próximo 15 de septiembre.

La conexión ya está a la venta y contará con tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados. A partir del 26 de octubre, los vuelos pasarán a operarse los lunes, jueves y sábados.

Con esta nueva ruta, Vueling amplía su oferta de conexiones nacionales y facilita los desplazamientos entre las dos comunidades.