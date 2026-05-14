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Santiago de Compostela

Vueling reactiva la ruta directa entre Santiago y Valencia

La conexión cuenta con tres frecuencias semanales a partir de septiembre

Redacción
14/05/2026 14:04
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La compañía Vueling, perteneciente al grupo IAG, reanudará la ruta directa entre Santiago de Compostela y Valencia a partir del próximo 15 de septiembre.

La conexión ya está a la venta y contará con tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados. A partir del 26 de octubre, los vuelos pasarán a operarse los lunes, jueves y sábados.

Con esta nueva ruta, Vueling amplía su oferta de conexiones nacionales y facilita los desplazamientos entre las dos comunidades. 

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