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Santiago de Compostela

Santiago se convierte en capital de la ciencia con una nueva edición de Pint of Science

El festival gratuito se celebrará del 18 al 20 de mayo en el Café Bar Alborada de Veiga y en la Sala Riquela

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
14/05/2026 18:05
Edición pasada Pint of Science
Una ponencia de la pasada edición de  Pint of Science
Cedida
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Un año más, Santiago de Compostela se convierte en una de las capitales de la ciencia con la celebración de una nueva edición del festival Pint of Science, que tendrá lugar del 18 al 20 de mayo. El objetivo de esta iniciativa es acercar la investigación científica al público general, sacándola de los laboratorios y centros educativos para romper la barrera que en ocasiones separa la ciencia de la sociedad.

“La clave es que el público entienda lo que hacemos, porque muchas veces se ven noticias, pero no se comprende realmente lo que hay detrás”, explica el organizador Manuel Antonio González Gómez, investigador posdoctoral del grupo Nanomag del Instituto de Materiais (iMatus) cuya investigación se basa en nanomedicina. 

“El objetivo es llevar la ciencia al público de una manera que todo el mundo entienda lo que nos rodea y las innovaciones punteras que se están desarrollando”, añade, y todo mientras disfrutan de una bebida.

Este año, el festival amplía sus espacios y no se celebrará en una única sede. El Café Bar Alborada de Veiga acogerá la primera jornada el 18 de mayo, mientras que los días 19 y 20 las actividades se trasladarán a la Sala Riquela, con el objetivo de atraer a un público más diverso.

También se amplían las temáticas abordadas. “En ediciones anteriores predominaba la ciencia básica, pero este año introducimos nuevas áreas como las ciencias sociales o la comunicación, para lograr una mayor diversidad”, señalan desde la organización. 

En total, se ofrecerán doce ponencias que abarcarán disciplinas como la física, la biología molecular, la sociología o la gestión cultural. Cada intervención tendrá una duración aproximada de media hora e incluirá espacios de participación para los asistentes.

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Entre las personas investigadoras participantes se encuentran Anxo Méndez, que ayudará a descubrir como la luz se convierte en algo más que arte; Julio Esparís, que reflexionará sobre las políticas culturales en Galicia; María Teresa Carrillo y Alejandro Quiroz, que presentarán los neuromitos del dolor; y Noel Suárez, que explicará el proceso de transformación de moléculas en medicamentos.

Además, el programa incluye dos actividades especiales. El lunes, Francisco Yáñez ofrecerá un espectáculo de magia cuántica con cartas, tras el éxito de su participación en la edición anterior. El miércoles, como cierre del festival, se celebrará la grabación en directo del pódcast Liadas Pardas, con Juan Arias y Manuel Vicente.

Un festival en expansión

Desde su creación en Londres en 2012, Pint of Science se ha expandido a nivel internacional y también a distintos puntos de Galicia. Este año, además de Santiago, el festival llegará a otras localidades del entorno como Brión o Padrón.

“Este año estamos muy contentos, hay siete ciudades y nueve villas gallegas. Incluso pensamos en que el próximo año pueda llegar también a Ames”, señalan desde la organización. El objetivo es seguir ampliando la presencia del festival por toda Galicia.

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En el caso de Santiago, Manuel Antonio González participa por segundo año en la coordinación del evento. En 2024 intervino como ponente, donde explicó su trabajo con nanopartículas magnéticas, relacionadas de forma divulgativa con el personaje Magneto de Marvel. En 2025 se incorporó al equipo organizador y, en esta edición de 2026, ha asumido la coordinación del festival tras recoger el testigo de Yeray Folgar.

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