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Santiago de Compostela

Rueda ratifica a Borja Verea como candidato del PP a la alcaldía de Santiago

El presidente de la Xunta defiende la necesidad de un “cambio” en la capital gallega y destaca el trabajo realizado por el líder popular en la oposición

Agencias
14/05/2026 15:25
El líder del PP en Santiago, Borja Verea
Alfonso Rueda mostró su respaldo a Borja Verea durante la celebración de la Ascensión en Santiago y expresó su deseo de que sea el próximo alcalde de la ciudad
PP de Santiago
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado su apuesta por Borja Verea como candidato a la alcaldía de Santiago para las próximas elecciones municipales, defendiendo la necesidad de un "cambio" urgente ante la "sensación de paralización" que, a su juicio, atraviesa la capital gallega.

A preguntas de los medios este jueves en la celebración de la Ascensión en Santiago, Rueda ha señalado que esta percepción es "muy evidente" entre la ciudadanía compostelana y ha lamentado que las expectativas de renovación que tenían algunos ciudadanos no se hayan cumplido "para nada".

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Así, ha puesto en valor la figura del líder del PP local, Borja Verea, recordando que "ganó las pasadas elecciones municipales", y ha calificado la labor de Verea durante este tiempo en la oposición como un "trabajo responsable".

"Yo espero que el año que viene ese cambio en Santiago traiga un nuevo alcalde y que ese alcalde sea Borja Verea, lo digo por si alguien tenía alguna duda, mi candidato es Borja y creo que lo va a hacer muy bien", ha concluido Rueda.

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