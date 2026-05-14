Rueda ratifica a Borja Verea como candidato del PP a la alcaldía de Santiago

Alfonso Rueda mostró su respaldo a Borja Verea durante la celebración de la Ascensión en Santiago y expresó su deseo de que sea el próximo alcalde de la ciudad PP de Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado su apuesta por Borja Verea como candidato a la alcaldía de Santiago para las próximas elecciones municipales, defendiendo la necesidad de un "cambio" urgente ante la "sensación de paralización" que, a su juicio, atraviesa la capital gallega.

A preguntas de los medios este jueves en la celebración de la Ascensión en Santiago, Rueda ha señalado que esta percepción es "muy evidente" entre la ciudadanía compostelana y ha lamentado que las expectativas de renovación que tenían algunos ciudadanos no se hayan cumplido "para nada".

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Así, ha puesto en valor la figura del líder del PP local, Borja Verea, recordando que "ganó las pasadas elecciones municipales", y ha calificado la labor de Verea durante este tiempo en la oposición como un "trabajo responsable".

"Yo espero que el año que viene ese cambio en Santiago traiga un nuevo alcalde y que ese alcalde sea Borja Verea, lo digo por si alguien tenía alguna duda, mi candidato es Borja y creo que lo va a hacer muy bien", ha concluido Rueda.