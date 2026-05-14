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Santiago de Compostela

Rueda niega un “bloqueo” en la contratación de médicos para urgencias

El presidente de la Xunta realizó estas declaraciones durante la celebración de la Ascensión en Santiago y confió en que las diferencias con los profesionales se resuelvan “cuanto antes”

Agencias
14/05/2026 18:00
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Alfonso Rueda defendió en Santiago la gestión sanitaria de la Xunta y rechazó las informaciones sobre un supuesto bloqueo en los servicios de urgencias
Archivo
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha desmentido este jueves la existencia de un "bloqueo" en la contratación de médicos para los servicios de urgencias, frente a las quejas trasladadas por diversos coordinadores durante la última semana, y ha mostrado su confianza en que las diferencias se puedan solucionar "cuanto antes".

A preguntas de los medios este jueves en la celebración de la Ascensión en Santiago, el titular del Ejecutivo autonómico ha calificado la gestión sanitaria como un "proceso permanente" de resolución de problemas.

"Hace apenas un par de meses pactamos y terminamos con una huelga que había en la asistencia primaria. Hace poco tiempo cerramos también un acuerdo con la mayoría de los representantes de los médicos", ha recordado el presidente gallego.

Fachada del Hospital HM Rosaleda

Este hospital privado compostelano superó las 190.000 consultas en 2025

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Asimismo, ha aprovechado para señalar que todavía existen cuestiones pendientes que dependen del Ministerio de Sanidad y que no se están ejecutando.

En este contexto, Rueda ha lamentado que se estén difundiendo informaciones que, a su juicio, "no son verdad" respecto a la situación actual de las urgencias. No obstante, ha reafirmado el compromiso de la Xunta con este servicio, subrayando que es la "puerta de entrada" para muchos pacientes y que Galicia fue una de las comunidades que "más insistió" en la creación de la especialidad de emergencias.

"Espero que las diferencias que haya se puedan arreglar cuanto antes", ha concluido, reiterando su deseo de que el servicio funcione de la mejor manera posible.

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