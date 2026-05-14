R Shop, la tienda compostelana que transforma devoluciones de Amazon en oportunidades sostenibles

Juan Suárez, encargado de la R Shop, en su establecimiento Eladio Lois

En plena calle Santiago de Chile, una arteria que combina tránsito universitario y vida de barrio, una tienda de aspecto discreto guarda un pequeño tesoro ecológico: aparatos que otros desecharon, pero que aún tienen mucho que ofrecer. Se llama R Shop y, desde hace un tiempo, se ha convertido en uno de los proyectos más singulares de Santiago de Compostela, combinando tecnología, sostenibilidad y creatividad a partes iguales.

Al frente está Juan Suárez, un joven ingeniero físico mexicano que llegó a Santiago para cursar un máster en energías renovables en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y que, sin saberlo, acabaría echando raíces aquí. “La idea principal era evitar que las cosas funcionales terminasen en la basura. Hay muchísimos productos que se tiran por una simple marca o por llegar con un día de retraso, cuando siguen siendo perfectamente útiles”, explica Suárez entre estanterías donde conviven todo tipo de electrodomésticos reacondicionados.

R Shop se encuentra en la céntrica calle Santiago de Chile Eladio Lois

Una segunda oportunidad para los objetos (y para el planeta)

R Shop nació hace más de un año, en septiembre de 2024, con una premisa clara: dar una segunda vida a los productos que grandes plataformas como Amazon devuelven. “Hay aparatos que la gente compra, prueba y devuelve aunque funcionen perfectamente”, cuenta Suárez. “A veces alguien encarga un regalo y el pedido llega tarde, o encuentra el mismo producto más barato, y lo devuelve sin más. Todo eso genera toneladas de residuos y contaminación por transporte que podrían evitarse”.

La tienda compostelana recibe estos artículos en palés. Su contenido, cuenta el encargado, es casi una “caja sorpresa”: “A veces sabemos de qué categoría son —electrónica, hogar, juguetes—, pero no exactamente qué viene dentro ni en qué estado. Luego lo revisamos, lo probamos y, si es funcional, lo ponemos a la venta con nuestra propia garantía”.

El sistema requiere paciencia y ojo técnico: “Hay cajas en las que todo funciona perfectamente, y otras en las que casi nada. En torno a un 40% puede venir con algún tipo de problema, pero intentamos repararlo o, si no hay solución, recuperar piezas para otros aparatos”. En algunos casos incluso fabrican las piezas faltantes con impresoras 3D, utilizando plástico reciclado.

Un escaparate singular y una clientela diversa

El público que entra en R Shop es tan heterogéneo como los productos que ofrece. “Aquí viene todo tipo de gente: estudiantes, vecinos mayores del Ensanche, peregrinos curiosos o familias que quieren ahorrar”, explica Juan Suárez. Incluso, el encargado de la tienda relata a modo de anécdota que la visita de muchos vecinos latinoamericanos que buscan licuadoras de vaso y otros objetos que, como é mismo apunta, "en Europa no se usan tanto".

El joven ingeniero mexicano se ocupa de trabajar cara al público como dependiente, además del resto de funciones relacionadas con la gestión de la tienda Eladio Lois

Las estanterías son un pequeño mosaico de objetos con historia: ordenadores portátiles, altavoces, juguetes, videojuegos y figuras de coleccionista. Todo se vende con transparencia total sobre su estado y con garantía. “Nos gusta que la gente pueda ver y tocar lo que compra, que no sea una experiencia de consumo ciego como en Internet”, defiende Suárez.

Entre las anécdotas más curiosas, recuerda una caja que contenía un calentador de zapatos: “No tenía ni idea de que existía. Luego vino una persona que trabaja en un hostal y me explicó que es muy útil para los peregrinos que llegan con las botas mojadas. Me hizo gracia porque, al final, en Santiago todo acaba teniendo sentido”, relata el responsable de la R Shop entre risas.

De la economía circular a la cercanía humana

El día a día en R Shop combina técnica y trato cercano. “Lo que más me gusta es cuando abrimos las cajas nuevas: nunca sabes qué te vas a encontrar”, confiesa Suárez. Por el contrario, al ser preguntado por lo que menos le gusta de su trabajo, el ingeniero se refiere a "la gente que abre los paquetes sin cuidado, dejando todo desordenado”.

De momento, el negocio se centra exclusivamente en la venta, aunque no descartan abrirse en el futuro a la reparación o recompra de artículos. “Nos gustaría ofrecer también un servicio técnico, pero es algo que hay que regular bien”, señala. La normativa europea es estricta, especialmente con productos de segunda mano o falsificaciones. “En España no se puede vender nada que sea una imitación, ni siquiera si lo aclaras. Por eso preferimos centrarnos en lo legal y sostenible”.

Interior de R Shop Eladio Lois

A pesar de las dificultades, la filosofía está clara: “Cada vez que logramos reparar algo o evitar que acabe en la basura, sentimos que vale la pena”.

Un modelo con futuro en Compostela

En apenas un año, R Shop ha logrado fidelizar a buena parte del vecindario compostelano. “Hay clientes que ya vienen de vez en cuando a ver qué ha llegado nuevo”, comenta Suárez, que trabaja con una decena de proveedores y se encarga personalmente de revisar y reacondicionar cada producto.

La tienda funciona también como una alternativa económica en tiempos de inflación: “Mucha gente puede acceder a tecnología de calidad sin pagar el precio completo, y además lo hace de forma sostenible”, resume.

Juan Suárez posa con los populares cajones de productos reacondicionados de su tienda Eladio Lois

El joven ingeniero lo tiene claro: “No todo lo nuevo es mejor, ni todo lo usado está acabado. Hay que romper esa idea. A veces, lo más responsable no es comprar menos, sino comprar con sentido”.