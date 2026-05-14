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Santiago de Compostela

La Capilla de Ánimas acogió la celebración de la Virgen de Fátima con una procesión por el casco histórico de Santiago

El acto, organizado por la delegación diocesana del Apostolado Mundial de Fátima, incluyó una misa presidida por el arzobispo compostelano

Adriana Quesada
Adriana Quesada
14/05/2026 15:04
La celebración de la Virgen de Fátima finalizó con una procesión por varias calles y plazas del casco histórico de Santiago de Compostela
La celebración de la Virgen de Fátima finalizó con una procesión por varias calles y plazas del casco histórico de Santiago de Compostela
Archidiócesis Compostela
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La Capilla General de Ánimas, en Santiago de Compostela, acogió este martes 13 de mayo la celebración de la Virgen de Fátima, organizada por la delegación diocesana del Apostolado Mundial de Fátima. La jornada incluyó una misa presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, y una posterior procesión por distintas calles del casco histórico compostelano.

Durante su intervención, el arzobispo centró su mensaje en cuestiones como la escucha, la reconciliación y la convivencia en un contexto marcado por los conflictos y las divisiones sociales. En este sentido, hizo referencia a la necesidad de recuperar “palabras que reconcilien, acompañen y perdonen” y apeló a fomentar el entendimiento y el encuentro entre las personas.

mons. Francisco José Prieto

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La celebración concluyó con una procesión que partió de la Iglesia de las Ánimas y recorrió varias calles y plazas del centro histórico, entre ellas Casas Reais, Algalia de Arriba, Hospitaliño, Porta da Pena, Praza de San Martiño, Praza da Inmaculada, Acibechería y Praza de Cervantes, antes de regresar nuevamente al punto de partida.

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