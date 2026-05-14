BNG, PSdeG y PPdeG fijan posiciones sobre las municipales en plena Ascensión de Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón acompañada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asisten a la feria de las fiestas de la Ascensión, este jueves en Santiago de Compostela EFE/Xoán Rey

Las elecciones municipales se han colado este jueves en Santiago en los mensajes de los líderes de los principales partidos que en sus declaraciones a la prensa al visitar las fiestas patronales de la ciudad han invitado a confiar en sus respectivas organizaciones políticas.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha acompañado a la alcaldesa de la ciudad, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha dicho que la regidora trabaja cada día por mejorar la ciudad e impulsa proyectos que están transformando Compostela.

"Lleva tres años enderezando el rumbo de la ciudad, a pesar de los obstáculos de una oposición destructiva que está trabajando en contra". "Da lo mejor de sí", ha añadido, y le ha transmitido por ello su "aprecio, admiración y apoyo".

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Sanmartín ha confesado tener más ganas e ilusión que cuando comenzaron porque queda un año y, a preguntas de los medios, ha indicado que no tiene "mucho misterio" saber quién va a ser el o la aspirante de su formación, pero hay unos "procedimientos internos" que hay que respetar: asamblea local y Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, que acabará decidiendo. "Será en breve", ha adelantado.

El enigma no lo ha resuelto el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha sorteado la pregunta de si el candidato estaba entre sus acompañantes con el mensaje de que no falta mucho para comunicar esa decisión y la idea de que lo que importa es el "proyecto".

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, sí ha remarcado, para disipar toda duda, que su candidato y el de su partido es Borja Verea, que pese a haber "ganado" en las últimas se quedó en la oposición desde donde ha hecho un trabajo "responsable" mientras que quienes han tenido y siguen teniendo la responsabilidad de gobernar han llevado a la ciudad a una "paralización muy evidente".

"Cada vez más gente lo piensa", fuera de planteamientos "ideológicos", ha espetado.