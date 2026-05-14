Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Biblioteca Municipal José Saramago conmemora o Día das Letras Galegas cun programa dedicado a Begoña Caamaño

O CSC das Fontiñas acollerá a inauguración dun mural, unha exposición fotográfica, unha charla, un roteiro pola Compostela da autora e diversas actividades participativas

Redacción
14/05/2026 15:00
A programación organizada pola Biblioteca Municipal José Saramago inclúe a inauguración dun mural conmemorativo elaborado por nenos e nenas do obradoiro de debuxo do CSC das Fontiñas
A programación organizada pola Biblioteca Municipal José Saramago inclúe a inauguración dun mural conmemorativo elaborado por nenos e nenas do obradoiro de debuxo do CSC das Fontiñas
Páxinas Galegas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

A Biblioteca Municipal José Saramago súmase á conmemoración do Día das Letras Galegas e ao recordo a Begoña Caamaño, a xornalista e escritora á quen este ano se lle dedica o 17 de maio. O próximo venres, a partir das 18.30 horas, quedará inaugurado un mural conmemorativo no Centro Sociocultural das Fontiñas, elaborado polos nenos e nenas que participan nun obradoiro de debuxo que se desenvolve no propio CSC. O mural ficará no centro ao longo de todo o ano, ata que sexa substituído por outra obra conmemorativa sobre o autor ou autora a quen se lle dedique o Día das Letras Galegas de 2027.

Ademais, o Centro Sociocultural de Fontiñas acollerá tamén desde o venres unha exposición fotográfica sobre a obra de Begoña Caamaño. Sobre a súa figura afondarase nunha charla que correrá a cargo da profesora e historiadora Encarna Otero. O acto concluirá coa actuación do grupo de pandereiteiras do CSC de Vite.

De esquerda a dereita, Ana Cabana, Chus Nogueira, Rosa Crujeiras, Goretti Sanmartín e Francisco Cidrás

La USC reivindica a Begoña Caamaño como una voz feminista, ética y “necesaria” en el Día das Letras Galegas

Más información

As actividades impulsadas pola Biblioteca José Saramago con motivo do Día das Letras Galegas continuarán o día 20 de maio, cun paseo pola Compostela de Begoña Caamaño, guiado por Encarna Otero. O roteiro comezará na praza 8 de marzo ás 18.00 horas, e parta participar é preciso inscribirse previamente no teléfono 981 52 87 50.

Por último, durante toda a semana estase a desenvolver un xogo participativo no CSC Maruxa e Coralia sobre a figura de Begoña Caamaño, aberto a todas as persoas usuarias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón acompañada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asisten a la feria de las fiestas de la Ascensión, este jueves en Santiago de Compostela

BNG, PSdeG y PPdeG fijan posiciones sobre las municipales en plena Ascensión de Santiago
Agencias
El ideal gallego

Besteiro asegura que Santiago “merece más” y anuncia que el PSdeG iniciará el proceso para elegir candidatura
Agencias
El líder del PP en Santiago, Borja Verea

Rueda ratifica a Borja Verea como candidato del PP a la alcaldía de Santiago
Agencias
La celebración de la Virgen de Fátima finalizó con una procesión por varias calles y plazas del casco histórico de Santiago de Compostela

La Capilla de Ánimas acogió la celebración de la Virgen de Fátima con una procesión por el casco histórico de Santiago
Adriana Quesada