Besteiro asegura que Santiago “merece más” y anuncia que el PSdeG iniciará el proceso para elegir candidatura

José Ramón Gómez Besteiro avanzó en Santiago que el PSdeG activará en el segundo semestre de 2026 el proceso interno para elegir candidatura Archivo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este jueves que Santiago de Compostela "merece más" y ha anunciado que el partido activará en el segundo semestre de este año el proceso para elegir la candidatura de cara a las elecciones municipales de 2027.

En declaraciones a los medios durante la festividad de la Ascensión, Besteiro ha defendido que la capital gallega vivió sus "mejores momentos" bajo gobiernos socialistas, destacando el protagonismo económico y cultural de la ciudad, así como su papel como "ejemplo" en la prestación de servicios públicos.

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"Lo que nos obsesiona es devolverle a Compostela su peso y su fuerza", ha aseverado el líder de los socialistas gallegos. Al ser preguntado por los posibles candidatos a la alcaldía de Santiago en los próximos comicios locales, Besteiro ha evitado adelantar nombres, subrayando que serán los socialistas compostelanos quienes decidan quién encabeza la lista.

En este sentido, ha insistido en que, en el momento actual, "lo importante no es el nombre, sino el proyecto". El dirigente socialista ha situado en la segunda mitad del año el inicio de los mecanismos internos para la elección de candidatos.