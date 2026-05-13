La USC reivindica a Begoña Caamaño como una voz feminista, ética y “necesaria” en el Día das Letras Galegas

De esquerda a dereita, Ana Cabana, Chus Nogueira, Rosa Crujeiras, Goretti Sanmartín e Francisco Cidrás Santi Alvite

El Salón Noble del Colexio de Fonseca, en Santiago, ha acogido este martes el homenaje de la Universidade de Santiago (USC) con motivo del Día das Letras Galegas, un acto que ha aplaudido el compromiso de Begoña Caamaño con la ética, con el feminismo y con la lengua gallega, y que ha abrazado, como titulaba la lección magistral que ha pronunciado María Xesús Nogueira, a 'Todas las Begoñas posibles".

El acto, con representantes de distintos ámbitos, ha servido también para presentar la publicación que la USC ha hecho con motivo de la celebración, 'Begoña Caamaño: mudar o mundo', una obra que reúne escritos sobre diferentes aspectos de la obra de la autora, en una primera parte; y relatos valorativos de su figura realizados por personas próximas a nivel personal y laboral, en la segunda.

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Además, en el homenaje se han leído fragmentos dramatizados de obras de la autora a cargo de estudiantes del grado en Lengua y Literatura Gallega, y ha habido espacio para la música de Alba María, especialmente una emotiva interpretación del 'Alalá das Mariñas', la pieza que la propia Begoña Caamaño le pidió a su amiga Uxía que evocase tras su muerte.

La lección magistral ha corrido a cargo de María Xesús Nogueira. Bajo el título 'Todas as Begoñas posibles', una frase de la propia autora, ha repasado los distintos aspectos de su vida y obra y sus implicaciones presentes.

Activismo feminista y literario

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha intervenido en el acto para reivindicar el "activismo feminista y activismo literario" de Begoña Caamaño, y su interés por "darle la vuelta a las cosas".

La regidora que hecho hincapié en que la de Begoña Caamaño es "una voz muy incómoda" que "puede conectar con los más jóvenes" de hoy en día, por lo que ha instado a darle pervivencia a través del mundo educativo, "clave para que perdure en el tiempo".

En todos los ámbitos en los que tuvo cabida la voz de Begoña Caamaño, Goretti Sanmartín la ha considerado "especialmente necesaria" en la esfera del feminismo, "por la involución" actual "en la defensa de los derechos de las mujeres", así como en la defensa de la lectura "en estos tiempos difíciles" para ese hábito.

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La encargada de cerrar el acto ha sido la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, que ha certificado la implicación de la institución en la celebración de las Letras Galegas con el objetivo de "asumir una responsabilidad con la lengua" y con la cultura de Galicia.

"Nuestro compromiso con la lengua no es coyuntural", ha dicho Crujeiras, que ha asegurado que el "principio fundamental" de la institución académica pasa por declarar que "el gallego es lengua de futuro y de ciencia".

Este año, ha añadido, la celebración cobra una "dimensión singular" por el compromiso de Begoña Caamaño "con la palabra gallega entendida como espacio de libertad" y por "el modo ético en el que ejerció su trabajo". "Reivindicó la palabra de las mujeres y la justicia social", ha dicho la rectora, para quien fue también una "periodista comprometida, especialmente en los medios públicos en gallego".

Antes de concluir, Rosa Crujeiras ha tenido palabras de recuerdo para la figura de Xesús Alonso Montero, fallecido en febrero de este año, del que ha destacado su "contribución a dignificar autores" gallegos y "a construir un pensamiento crítico al rededor de la literatura gallega". "Su presencia intelectual nos acompaña hoy", ha apostillado.