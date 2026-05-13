La USC ofrece 32 propuestas en su Universidade de Verán en Santiago

Usc

La Universidad de Verano de la Universidade de Santiago de Compostela ofrece en los próximos meses de junio, julio, agosto y septiembre un amplio catálogo de cursos que se desarrollaran principalmente en Santiago pero también en Lugo y en otros lugares de Galicia. El plazo estará abierto hasta diez días antes del comienzo de cada una de ellas.

A la oferta de 32 ciclos que se desarrolla en Santiago se le suman 6 en Lugo, también habrá formaciones en Noia, Ribeira, Porto do Son, Rianxo, Meis, Oia, Monforte de Lemos, Mondoñedo y Lalín.

Diversas posibilidades

En el caso de Compostela, se organizan cursos con una gran diversidad temática. El ámbito de la medicina es uno de los principales ejes de la programación, con propuestas como inteligencia artificial en la salud, medicina a pie de cama, medicina de urgencias y emergencias, salud con perspectiva de género, nuevas tendencias en medicina y la prestación de servicios sanitarios ante los retos del siglo XXI.

En el ámbito histórico y de las humanidades, las personas interesadas podrán matricularse en cursos sobre maternidades e infancias en el Mediterráneo antiguo, las mujeres con poder en la Edad Media, Res mirandae —lo sobrenatural desde la Edad Media hasta la actualidad— o artes y pensamiento.

En el ámbito de la comunicación, la oferta incluye formación para mejorar el hablar en público, así como cursos sobre manipulación informativa, privacidad y redes, y LaTeX, centrado en la elaboración de documentos y presentaciones científicas.

En otros campos se abordan sinergias entre derecho y música, justicia interseccional, medio ambiente en Galicia y transición energética, así como patrimonio y soportes digitales, semiconductores, bioimpresión en 3D, biología de las pequeñas cosas, análisis de datos con R, pedagogía, Tolkien, finanzas personales, matemáticas, investigación con corpus y mindfulness.

Lugo centrará su programación en temáticas vinculadas a la salud, el medio ambiente y el sector productivo, con cursos sobre prevención del riesgo cardiovascular, revitalización rural, micorrizas en la producción agroforestal, diagnóstico veterinario, valoración nutricional y abordaje personalizado del deportista de alto rendimiento, así como protección y maltrato animal.

La programación se completa con actividades en otras localidades gallegas, como el curso de enoturismo en Meis, el encuentro Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo, el potencial del audiovisual como herramienta educativa y de concienciación ambiental en Noia, un taller de fotografía monumental en Rianxo, la 21ª edición del curso sobre igualdad de oportunidades en Lalín, la igualdad en las relaciones laborales en Porto do Son, oncología integrativa en Oia y la educación patrimonial en Monforte.