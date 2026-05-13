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Santiago de Compostela

La Fundación Moncho Reboiras denuncia un “atentado fascista” tras la vandalización de la estatua en Santiago

La entidad culpa a la “campaña del PP” de actuar como “efecto llamada” y anuncia acciones judiciales por los daños al monumento

Agencias
13/05/2026 15:38
La estatua de Moncho Reboiras en Santiago
La estatua de Moncho Reboiras, situada en la calle Carreira do Conde de Santiago, apareció vandalizada con pintura roja y una nota escrita en árabe junto a la placa conmemorativa
Eladio Lois
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La Fundación Moncho Reboiras ha condenado el "atentado fascista" contra la estatua de homenaje ubicada en Santiago de Compostela y ha culpado "a la campaña del PP" de actuar como "efecto llamada".

"Queremos manifestar nuestra más enérgica condena a estos hechos, señalando, además, que las manifestaciones de responsables políticos del PP contra la significación de la figura de Reboiras desde la inauguración del monumento, actuaron de efecto llamada", han señalado en un comunicado.

A renglón seguido, han apuntado que la "campaña del PP" contra el homenaje a Reboiras "obedece al espíritu franquista, a la ideología de extrema derecha que está muy presente en las filas del partido".

La estatua de Moncho Reboiras en Santiago

Vandalizan con pintura roja la estatua de Moncho Reboiras en Santiago

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La Fundación también ha afeado las críticas "tan excerbadas" de los populares que, en su opinión, "obedecen al malestar" por el reconocimiento público a "todas aquellas personas antifascistas".

"Mientras mantienen esta actitud indigna y antidemocrática contra los luchadores por la libertad, mantienen una posición justificadora de dirigentes que pertenecieron al régimen dictatorial, que tuvieron responsabilidades directas en la política represiva, como es el caso del fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne", ha recalado la Fundación en el comunicado.

La Fundación Moncho Reboiras ha anunciado que denunciarán judicialmente la vandalización del monumento.

Vandalizada con pintura roja

Todo ello, después de que en la jornada del martes la estatua de Moncho Reboiras, ubicada en la calle Carreira do Conde, apareció vandalizada con pintura roja y acompañada, al lado de la placa conmemorativa, de una nota escrita en árabe.

Ante estos hechos, fuentes del Ayuntamiento de Santiago, consultadas por Europa Press, rechazaron "todos los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana" e indicaron que se llevará a cabo la limpieza de la estatua siguiendo con las recomendaciones técnicas para ello.

Por su parte, el líder del PP local, Borja Verea, remarcó que "nunca justificará el vandalismo", pero el futuro de la estatua "no lo decidirá la pintura roja, lo decidirán democráticamente los compostelanos".

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