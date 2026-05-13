Santiago de Compostela

Juan Echanove e Joaquín Climent chegan a Santiago co inquietante thriller teatral 'Esencia'

A obra de Ignacio García May abre a programación escénica da Ascensión este xoves no Auditorio de Galicia

Adriana Quesada
13/05/2026 11:01
Los actores Juan Echanove y Joaquín Climent protagonizan ‘Esencia’, una propuesta dirigida por Eduardo Vasco que podrá verse este jueves 14 de mayo en el Auditorio de Galicia
Os actores Juan Echanove e Joaquín Climent protagonizan ‘Esencia’, unha proposta dirixida por Eduardo Vasco que poderá verse este xoves 14 de maio no Auditorio de Galicia
Un reencontro atravesado pola memoria, a espera e a sospeita do irreal serve como punto de partida para 'Esencia', unha das obras máis enigmáticas de Ignacio García May, que chega este xoves 14 de maio ao Auditorio de Galicia da man de Teatro Español e Entrecajas Producciones Teatrales

Dous nomes destacados da escena española, Juan Echanove e Joaquín Climent, interpretan a Pierre e Cecil, dous vellos amigos que, tras anos sen verse, manteñen unha conversa atravesada polo recordo, os silencios e a espera dun misterioso autor que nunca acaba de aparecer. Con ese detonante, 'Esencia' desenvolve un complexo xogo de percepcións no que o público é convidado a cuestionar constantemente aquilo que ve e escoita.

Definida polo propio autor como “a inexistencia mesma do real”, a obra sitúase nun espazo escénico onde as certezas se dilúen e os límites entre ficción, lembranza e presenza permanecen permanentemente abertos. O texto de Ignacio García May convértese así nun labirinto teatral cargado de resonancias filosóficas e humor sutil, no que a palabra e a interpretación sosteñen unha tensión continua.

A dirección de Eduardo Vasco acompaña esta proposta cun dispositivo escénico depurado, apoiado na escenografía de Carolina González, a iluminación de Miguel Ángel Camacho e un ambiente sonoro creado polo propio Vasco. O resultado é unha experiencia teatral de atmosfera hipnótica, construída desde a precisión interpretativa e o poder evocador da escena.

