La Festa do Banquete de Conxo llenará Santiago de música, romería y actividades en plena naturaleza

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas, presentan la programación de la Festa do Banquete de Conxo Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha marcado la 'Festa do Banquete de Conxo' para los próximos días 22, 23 y 24 de mayo. Una celebración en la que se unirá la música tradicional, la gastronomía y la puesta en valor del espacio natural en el que se celebra.

En rueda de prensa, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas, han reivindicado la cita, que coincide en el mismo mes que las fiestas de la Ascensión y el Día das Letras Galegas, convirtiendo mayo en un mes de gran actividad en la capital gallega.

El día grande será el domingo 24, y la programación comenzará a las 11.00 horas, en la praza do Toural, con un desfile teatral en el que participarán estudiantes, artesanos y 'pandereteiras', entre otros, con acompañamiento musical.

Tras el desfile, tendrá lugar el pregón, a cargo de Nuria González y Maika González de la Asociacion De Veciños Do Barrio De Vidán Maestra Victoria Miguez y la Asociación de Veciños Domingo Cepeda do Eixo, parroquias invitadas. A continuación se realizará la comida, seguida de la romería tradicional.

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Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, habrá un espectáculo lúdico y didáctico pensado para el público familiar, seguido de la despedida de la fiesta con brindes, guardando "algunas sorpresas para el pregón final".

Durante su intervención, Sanmartín ha reivindicado el entorno natural en el que se celebran las jornadas de fiesta y la necesidad de "minimizar el impacto ambiental". "Que cuando nos vayamos no queden restos de ningún tipo, que dejemos la zona del bosque justamente igual que estaba cuando llegamos", ha remarcado.

Para ello, ha explicado el proyecto 'Residuos 0', mediante el cual se van a repartir folletos informativos y bolsas para separar los residuos. Además, habrá señalización informativa y colectores marrones para depositar los restos orgánicos.

En este contexto, María Rozas ha hilado este proyecto con el Ecobosque, que busca también poner en valor la conservación del espacio a través de diferentes iniciativas y actividades previas en dicho escenario.

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Así, ha apuntado que la semana que viene se llevaran a cabo las sesiones de BioBlitz -- destinada a colegios -- que son eventos que tienen como objetivo que las personas participantes registren el mayor número de especies de plantas y animales posibles en la zona del Ecobosque.

También, ha avanzado que el sábado 16 se hará una sesión de observación de aves, y por la noche, de 21.00 a 23.00 horas, una de observación de murciélagos. En los dos casos, hay que inscribirse en el correo electrónico bosque@santiagodecompostela.gal.

Sanmartín ha subrayado que la fiesta representa "valores de libertad, de igualdad, de fraternidad" y ha agradecido a los vecinos y vecinas de Conxo, su participación. Finalmente, ambas han animado a todos a "guardar fuerzas de la Ascensión" y asistir a las jornadas festivas.