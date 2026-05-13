Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PPdeG condena el vandalismo contra la estatua de Reboiras pero acusa al BNG de “dividir” Santiago

Paula Prado sostiene que el monumento “rompió la convivencia” y critica al gobierno local por priorizar una “estatua ideológica”

Agencias
13/05/2026 17:30
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, defendió que el futuro de la estatua de Moncho Reboiras “lo decidirán democráticamente los compostelanos”
Íñigo Rolán
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado, tras ser preguntada por la vandalización de la estatua de Moncho Reiboras, que su formación condena "cualquier acto vandálico, se produzca en Santiago o en cualquier otro sitio de Galicia", pero ha acusado al gobierno local que dirige Goretti Sanmartín (BNG) de "dividir a la sociedad santiaguesa" con una escultura que "rompió la convivencia".

"Nosotros condenamos cualquier acto vandálico, se produzca en Santiago o en cualquier sitio de Galicia, sea la escultura de Moncho Reboiras o el busto de Manuel Fraga. La vandalización no es una forma legítima de debate ni de memoria democrática, sino una muestra de intolerancia y que empobrece la convivencia", ha argumentado.

A renglón seguido, ha afeado que el BNG, por ejemplo, "no condenase en su día la vandalización del busto de Manuel Fraga" en Vilalba y que "solo tenga sensibilidad cuando se trata de figuras que son de su ámbito ideológico, como es el caso de Moncho Reboiras, por llamarle algo".

La estatua de Moncho Reboiras en Santiago

La Fundación Moncho Reboiras denuncia un “atentado fascista” tras la vandalización de la estatua en Santiago

Más información

Así, ha suscrito "palabra por palabra" las manifestaciones del portavoz local del PP, Borja Verea, y se ha sumado a la tesis de que esta estatua "dividió a la sociedad santiaguesa" y "rompió la convivencia" en la capital de Galicia. "La rompió porque se impuso una estatua sin la consideración de los órganos municipales adecuados", ha reflexionado.

También ha coincidido con Verea en que el futuro de la escultura "no lo va a decidir la pintura roja, sino las elecciones democráticas" que se celebrarán el año próximo. De él ha dado por hecho que logrará ser alcalde de la capital gallega y revertir "todas estas cosas que están haciendo los nacionalistas en Santiago".

"No resolver ninguno de los grandes problemas"

No en vano, les ha acusado de tomar decisiones que "dividen a la sociedad" y de "no resolver ninguno de los grandes problemas de la ciudad".

Finalmente, ha apuntado que a Sanmartín y a su "grupito de concejales" les debería "preocupar más" la limpieza del río Sar, de las calles, el arreglo de los baches, el desbroce de maleza en el rural, el arreglo del contrato de los autobuses o los centros socioculturales, que "una estatua absolutamente ideológica".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa

El PPdeG condena el vandalismo contra la estatua de Reboiras pero acusa al BNG de “dividir” Santiago
Agencias
El Concello de Santiago presentó los resultados de la encuesta ciudadana sobre el futuro urbano del Ensanche, en la que participaron 551 personas

Dos de cada tres vecinos creen que Santiago de Chile y Praza de Vigo no son seguras para caminar
Agencias
Usc

La USC ofrece 32 propuestas en su Universidade de Verán en Santiago
Redacción
O novo equipo decanal da Facultade de Ciencias da Comunicación estará liderado por Carlos Toural Bran e centrará o seu programa en mellorar a formación, a empregabilidade e a proxección social do centro

Carlos Toural Bran, novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación
Redacción