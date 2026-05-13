El PPdeG condena el vandalismo contra la estatua de Reboiras pero acusa al BNG de “dividir” Santiago

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, defendió que el futuro de la estatua de Moncho Reboiras “lo decidirán democráticamente los compostelanos” Íñigo Rolán

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado, tras ser preguntada por la vandalización de la estatua de Moncho Reiboras, que su formación condena "cualquier acto vandálico, se produzca en Santiago o en cualquier otro sitio de Galicia", pero ha acusado al gobierno local que dirige Goretti Sanmartín (BNG) de "dividir a la sociedad santiaguesa" con una escultura que "rompió la convivencia".

"Nosotros condenamos cualquier acto vandálico, se produzca en Santiago o en cualquier sitio de Galicia, sea la escultura de Moncho Reboiras o el busto de Manuel Fraga. La vandalización no es una forma legítima de debate ni de memoria democrática, sino una muestra de intolerancia y que empobrece la convivencia", ha argumentado.

A renglón seguido, ha afeado que el BNG, por ejemplo, "no condenase en su día la vandalización del busto de Manuel Fraga" en Vilalba y que "solo tenga sensibilidad cuando se trata de figuras que son de su ámbito ideológico, como es el caso de Moncho Reboiras, por llamarle algo".

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Así, ha suscrito "palabra por palabra" las manifestaciones del portavoz local del PP, Borja Verea, y se ha sumado a la tesis de que esta estatua "dividió a la sociedad santiaguesa" y "rompió la convivencia" en la capital de Galicia. "La rompió porque se impuso una estatua sin la consideración de los órganos municipales adecuados", ha reflexionado.

También ha coincidido con Verea en que el futuro de la escultura "no lo va a decidir la pintura roja, sino las elecciones democráticas" que se celebrarán el año próximo. De él ha dado por hecho que logrará ser alcalde de la capital gallega y revertir "todas estas cosas que están haciendo los nacionalistas en Santiago".

"No resolver ninguno de los grandes problemas"

No en vano, les ha acusado de tomar decisiones que "dividen a la sociedad" y de "no resolver ninguno de los grandes problemas de la ciudad".

Finalmente, ha apuntado que a Sanmartín y a su "grupito de concejales" les debería "preocupar más" la limpieza del río Sar, de las calles, el arreglo de los baches, el desbroce de maleza en el rural, el arreglo del contrato de los autobuses o los centros socioculturales, que "una estatua absolutamente ideológica".