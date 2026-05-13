Dos de cada tres vecinos creen que Santiago de Chile y Praza de Vigo no son seguras para caminar

El Concello de Santiago presentó los resultados de la encuesta ciudadana sobre el futuro urbano del Ensanche, en la que participaron 551 personas Concello de Santiago

Cerca de dos tercios de las personas (64,3 %) que han participado en la encuesta impulsada por el Ayuntamiento de Santiago sobre el modelo urbano del Ensanche creen que ni la calle Santiago de Chile ni la Praza de Vigo son espacios seguros para transitar a pie.

Las opiniones recogidas en este proceso serán utilizadas de cara a impulsar un nuevo modelo que se materializará en primer lugar con un proyecto piloto para la calle Santiago de Chile a través de la reducción de la calzada y la plantación de árboles e instalación de bancos, del que ya existe un anteproyecto.

Los resultados han sido presentados este miércoles por el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, que cree que las respuestas apoyan el propósito de la intervención planteada. Estas serán tenidas en cuenta de cara a la licitación de la redacción del proyecto, que el gobierno lanzará "en breve". En concreto, han participado 551 personas, entre las que más de la mitad compran ahí (28,6 %) o viven ahí (25 %).

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La movilidad es uno de los aspectos centrales de este sondeo previo. Un 39 % de los encuestados cree que, más allá del coche, debería facilitarse la movilidad a pie; un 31 %, en transporte público, y un 21 %, en bicicleta. De hecho, otra de las cuestiones contempla que solo un 26,7 % acude al Ensanche en coche o en moto.

A través de los resultados, el Ayuntamiento ha visto confirmada una "mayor urgencia" en intervenir primero Santiago de Chile, ha apuntado el edil. Por ejemplo, un 86,6 % considera que en esta calle no existen espacios de paseo y estancia agradables para las personas frente al 65,8 % que lo cree al respecto del otro emplazamiento.

Lo mismo sucede en el caso de los obstáculos para la movilidad peatonal, una pregunta en la que los participantes podían marcar varias opciones para cada uno de los lugares. "Parece que las personas que participaron en esta encuesta consideran que hay más obstáculos en Santiago de Chile", ha confirmado Lestegás.

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En este sentido, los obstáculos mayormente detectados coinciden para ambos casos: son, en este orden, molestias derivadas de un exceso de tráfico, la anchura insuficiente de las aceras y pavimentos de mala calidad.

Espacios verdes

Al respecto de los usos del espacio a favorecer, un 27,8 % cree que debe ser el destino a zonas verdes (con árboles y vegetación) y un 23,8 %, a espacios de estancia (para sentarse, conversar y descansar).

Si se suman ambas respuestas y otras como las relativas al espacio de juego (7,06 %), "todo lo que tiene que ver con el uso del público para estancia y mejorar la experiencia de la persona tiene un peso muy importante", en palabras del concejal.

De hecho, en la pregunta concreta de si debería haber más árboles en ambos emplazamientos (de respuesta única y obligada), cerca de un 80 % respondieron que así debería de ser tanto en la calle Santiago de Chile como en Praza de Vigo. En relación al mobiliario público, el elemento que más se reclamó fue el banco (hasta 134 veces).