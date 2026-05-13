Libertad con medidas para el detenido por agresión sexual en un autobús de Santiago

Un vehículo de la Policía Nacional

La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago ha decretado la libertad con medidas para el hombre detenido por una agresión sexual en un autobús urbano de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del domingo 3 de mayo, cuando la víctima viajaba sola en el vehículo. Según las autoridades, el sospechoso se acercó a ella, le dirigió comentarios obscenos y, posteriormente, comenzó a realizarle tocamientos por distintas partes del cuerpo.

La víctima, finalmente, logró zafarse y pidió ayuda al conductor, que la auxilió y dio aviso a la policía. El agresor huyó del lugar, aunque fue identificado poco después por agentes de la Polícia Local en las inmediaciones.

La investigación fue asumida por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que procedió a la detención del sospechoso. El hombre pasó a disposición judicial el pasado 8 de mayo.

La actuación se enmarca en el Plan Global de la Comisaría de Santiago de Compostela y en los dispositivos de coordinación establecidos entre la Policía Nacional y la Policía Local para prevenir y responder ante delitos contra la libertad sexual.

Las fuerzas de seguridad recuerdan a la ciudadanía la importancia de avisar de inmediato al 091 o al 112 ante cualquier sospecha de agresión sexual, con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz.