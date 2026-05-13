Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Libertad con medidas para el detenido por agresión sexual en un autobús de Santiago

La víctima viajaba sola en el vehículo cuando el agresor le dirigió comentarios obscenos y le realizó tocamientos 

Agencias
13/05/2026 11:57
Un vehículo de la Policía Nacional
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago ha decretado la libertad con medidas para el hombre detenido por una agresión sexual en un autobús urbano de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del domingo 3 de mayo, cuando la víctima viajaba sola en el vehículo. Según las autoridades, el sospechoso se acercó a ella, le dirigió comentarios obscenos y, posteriormente, comenzó a realizarle tocamientos por distintas partes del cuerpo.

La víctima, finalmente, logró zafarse y pidió ayuda al conductor, que la auxilió y dio aviso a la policía. El agresor huyó del lugar, aunque fue identificado poco después por agentes de la Polícia Local en las inmediaciones. 

La investigación fue asumida por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que procedió a la detención del sospechoso. El hombre pasó a disposición judicial el pasado 8 de mayo.

La actuación se enmarca en el Plan Global de la Comisaría de Santiago de Compostela y en los dispositivos de coordinación establecidos entre la Policía Nacional y la Policía Local para prevenir y responder ante delitos contra la libertad sexual.

Las fuerzas de seguridad recuerdan a la ciudadanía la importancia de avisar de inmediato al 091 o al 112 ante cualquier sospecha de agresión sexual, con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa

El PPdeG condena el vandalismo contra la estatua de Reboiras pero acusa al BNG de “dividir” Santiago
Agencias
El Concello de Santiago presentó los resultados de la encuesta ciudadana sobre el futuro urbano del Ensanche, en la que participaron 551 personas

Dos de cada tres vecinos creen que Santiago de Chile y Praza de Vigo no son seguras para caminar
Agencias
Usc

La USC ofrece 32 propuestas en su Universidade de Verán en Santiago
Redacción
O novo equipo decanal da Facultade de Ciencias da Comunicación estará liderado por Carlos Toural Bran e centrará o seu programa en mellorar a formación, a empregabilidade e a proxección social do centro

Carlos Toural Bran, novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación
Redacción