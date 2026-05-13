Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Carlos Toural Bran, novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación

O profesor foi elixido por unanimidade nunha xunta extraordinaria e estará acompañado por un equipo de vicedecanos das áreas de Xornalismo e Comunicación Audiovisual

Redacción
13/05/2026 16:16
O novo equipo decanal da Facultade de Ciencias da Comunicación estará liderado por Carlos Toural Bran e centrará o seu programa en mellorar a formación, a empregabilidade e a proxección social do centro
O novo equipo decanal da Facultade de Ciencias da Comunicación estará liderado por Carlos Toural Bran e centrará o seu programa en mellorar a formación, a empregabilidade e a proxección do centro
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O profesor Carlos Toural Bran vén de ser elixido novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación nunha xunta extraordinaria na que conseguiu o pleno dos 28 votos emitidos. Toural contará no seu equipo cos docentes da área de Xornalismo Ángel Vizoso García e Sara Pérez Seijo como vicedecanos, e con Roi Méndez Fernández, da área de Comunicación Audiovisual, como secretario.

Persoas, oferta académica e empregabilidade, infraestruturas e equipamento e proxección institucional e social do centro son os catro eixos do programa de goberno do novo decano, que aposta “por unha candidatura de continuidade e renovación, que quere coidar a comunidade universitaria, mellorar a formación e reforzar a presenza pública da facultade”.

O proxecto ESTALMAT-Galicia mantén aberto ata o 25 de maio o prazo de inscrición para as probas de selección da nova promoción de alumnado con talento matemático

ESTALMAT-Galicia busca novo talento matemático: últimos días para poder participar nas probas de selección

Más información

No plano interno, Toural pon no centro o benestar de PDI, PTXAS e estudantado, con propostas de acollida, acompañamento, mellora da comunicación, reforzo dos recursos humanos e protocolos máis claros ante conflitos. Tamén insiste en adaptar a oferta académica ao novo escenario da comunicación, “marcado pola dixitalización, a intelixencia artificial e a converxencia de medios”, mediante un plan estratéxico de títulos, prácticas, microcredenciais e mellora da empregabilidade.

No plano material e externo, o novo decano propón modernizar instalacións, laboratorios e equipamentos para garantir unha docencia máis práctica e actualizada. Ao tempo, considera “esencial” aumentar a proxección social da Facultade con máis transferencia, divulgación, relación co sector profesional, apoio ás iniciativas do estudantado e actividades que conecten facultade e sociedade arredor de retos como a desinformación e o impacto da IA.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa

El PPdeG condena el vandalismo contra la estatua de Reboiras pero acusa al BNG de “dividir” Santiago
Agencias
El Concello de Santiago presentó los resultados de la encuesta ciudadana sobre el futuro urbano del Ensanche, en la que participaron 551 personas

Dos de cada tres vecinos creen que Santiago de Chile y Praza de Vigo no son seguras para caminar
Agencias
Usc

La USC ofrece 32 propuestas en su Universidade de Verán en Santiago
Redacción
O novo equipo decanal da Facultade de Ciencias da Comunicación estará liderado por Carlos Toural Bran e centrará o seu programa en mellorar a formación, a empregabilidade e a proxección social do centro

Carlos Toural Bran, novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación
Redacción