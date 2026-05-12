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Santiago de Compostela

Vandalizan con pintura roja la estatua de Moncho Reboiras en Santiago

La figura situada en Carreira do Conde apareció manchada y con una nota en árabe junto a la placa conmemorativa

Agencias
12/05/2026 15:34
La estatua de Moncho Reboiras en Santiago
La estatua de Moncho Reboiras en Santiago antes de ser vandalizada
Eladio Lois
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La estatua de Moncho Reboiras en Santiago de Compostela, ubicada en la calle Carreira do Conde, ha aparecido vandalizada con pintura roja y acompañada, al lado de la placa conmemorativa, de una nota escrita en árabe.

Ante estos hechos, fuentes del Ayuntamiento de Santiago, consultadas por Europa Press, han rechazado "todos los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana" y ha indicado que se llevará a cabo la limpieza de la estatua siguiendo con las recomendaciones técnicas para ello.

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La instalación de la estatua ha generado polémica en el Parlamento de Galicia, con un enfrentamiento entre el PP y el BNG, así como en la política local.

En el ámbito local, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendió que la instalación de la placa es una cuestión de "memoria histórica" y el líder de los populares compostelanos, Borja Verea, prometió retirarla si llega a alcalde en 2027.

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