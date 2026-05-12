Vandalizan con pintura roja la estatua de Moncho Reboiras en Santiago

La estatua de Moncho Reboiras en Santiago antes de ser vandalizada Eladio Lois

La estatua de Moncho Reboiras en Santiago de Compostela, ubicada en la calle Carreira do Conde, ha aparecido vandalizada con pintura roja y acompañada, al lado de la placa conmemorativa, de una nota escrita en árabe.

Ante estos hechos, fuentes del Ayuntamiento de Santiago, consultadas por Europa Press, han rechazado "todos los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana" y ha indicado que se llevará a cabo la limpieza de la estatua siguiendo con las recomendaciones técnicas para ello.

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La instalación de la estatua ha generado polémica en el Parlamento de Galicia, con un enfrentamiento entre el PP y el BNG, así como en la política local.

En el ámbito local, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendió que la instalación de la placa es una cuestión de "memoria histórica" y el líder de los populares compostelanos, Borja Verea, prometió retirarla si llega a alcalde en 2027.