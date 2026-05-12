Santiago ya ha emitido un centenar de certificados clave para regularizar a personas migrantes

La teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas, informa sobre la emisión de certificados de vulnerabilidad, un trámite necesario dentro del proceso

La teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas, ha destacado que ya se emitieron un centenar de certificados de vulnerabilidad, un documento fundamental para la regularización de personas migrantes.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre la evolución del proceso de regularización en la capital gallega. Al respecto, Rozas ha remarcado que "está funcionando de forma muy acertada y ordenada", ya que se reforzó la unidad que emite los certificados de vulnerabilidad.

En este sentido, la teniente de alcaldesa ha indicado que están ofreciendo mucha información porque, ha asegurado, "había mucho desconocimiento sobre qué era necesario".

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María Rozas ha agradecido el esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento, con una implicación "muy importante" por parte de diferentes departamentos para cumplir con los plazos que marca la normativa para hacer dicho certificado.

"Nosotros siempre lo dijimos, creemos que esta regularización era muy necesaria, muy importante, llega tarde, pero lo importante es que llega", ha enfatizado, señalando que se calcula que en la comarca de Santiago afectará a unas 500 personas, por lo que es "una noticia positiva".