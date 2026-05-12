Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago convértese en música e memoria sonora no Auditorio de Galicia

‘Compostela In-audita’ transforma os sons da cidade nun espectáculo audiovisual en directo creado por Nacho Muñoz e Sol Álvarez

Redacción
12/05/2026 07:00
O Auditorio de Galicia acolle este martes a estrea de Compostela In-audita, unha proposta escénica baseada na paisaxe sonora de rúas, barrios e parroquias compostelás
O Auditorio de Galicia acolle este martes a estrea de Compostela In-audita, unha proposta escénica baseada na paisaxe sonora de rúas, barrios e parroquias compostelás
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Compostela poderá escoitarse a si mesma este martes, 12 de maio, a través dunha experiencia escénica que transforma os sons cotiáns do territorio nunha peza audiovisual en directo. O Auditorio de Galicia acolle ás 20.30 horas 'Compostela In-audita'unha proposta creada polo músico e compositor Nacho Muñoz e pola artista visual Sol Álvarez no marco do ciclo Contemporáneas de Compostela Cultura.

O proxecto nace dun proceso de documentación e investigación sonora desenvolvido durante unha Residencia Rega en 2022, no que se recolleron gravacións de distintas rúas, barrios e parroquias compostelás. A partir dese material constrúese un espectáculo audiovisual de 60 minutos no que o público poderá mergullarse nunha reinterpretación artística da memoria acústica da cidade.

A peza combina a música en directo de Nacho Muñoz —electrónica, voz e composición sonora— coa vídeo-realización ao vivo da fotógrafa e artista visual Sol Álvarez, nun diálogo continuo entre imaxe e son que propón unha maneira distinta de percibir Compostela. O resultado é unha experiencia inmersiva que explora a identidade, a espiritualidade e o vínculo emocional co territorio desde a escoita atenta da súa paisaxe sonora.

Percorrido sonoro polo río Sarela entre a Ponte do Carme e o Muíño de Parente dentro da iniciativa

Un paseo para escoitar o río: Compostela abre inscricións para unha experiencia sonora no Sarela

Más información

'Compostela In-audita' forma parte de Sonic Parkour, o proceso de investigación artística impulsado por Nacho Muñoz arredor da relación entre son e espazo público. O proxecto atravesa disciplinas como a arte sonora, o urbanismo, a arquitectura, a antropoloxía, o cinema ao vivo ou o patrimonio inmaterial para reflexionar sobre a maneira en que os espazos son habitados e percibidos a través da súa dimensión acústica.

A programación complétase ademais coa actividade 'Sarela Caudal Sonoro. Un paseo acústico', impulsada polo Colectivo Galicia Emocional e coordinada xunto a Nacho Muñoz, Sol Álvarez e Marcos PTT. A iniciativa propón un percorrido inmersivo pola contorna do río Sarela, desde a Ponte do Carme até o Muíño de Parente, no que as persoas participantes escoitan e reinterpretan en directo os sons da auga, da paisaxe e da memoria do lugar mediante un sistema Silent Disco e diferentes dispositivos de captación sonora. As intervencións artísticas e os relatos da veciñanza intégranse nunha experiencia colectiva arredor do territorio e da súa memoria acústica. As prazas para os paseos, de capacidade limitada, están xa esgotadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Ateneo de Santiago proxectará este martes a película ‘Sombras no paraíso’

O Ateneo de Santiago proxecta ‘Sombras no paraíso’ no seu novo ciclo dedicado a Aki Kaurismäki
Eladio González Lois
O Auditorio de Galicia acolle este martes a estrea de Compostela In-audita, unha proposta escénica baseada na paisaxe sonora de rúas, barrios e parroquias compostelás

Santiago convértese en música e memoria sonora no Auditorio de Galicia
Redacción
Tanxugueiras, en concierto

As Tanxugueiras darán comezo as festas da Ascensión cun evento especial
Redacción
Celia Balboa, durante su aparición en el documental ‘En loita’, que abordará la memoria oral y el papel de las mujeres en el movimiento estudiantil gallego

Mazarelos proyecta en la USC el documental ‘En loita’ con un coloquio sobre memoria y feminismo
Eladio González Lois