O Ateneo de Santiago proxecta ‘Sombras no paraíso’ no seu novo ciclo dedicado a Aki Kaurismäki
A película, considerada unha das obras fundamentais do cineasta finlandés, poderá verse este martes no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo
O Ateneo de Santiago continuará este martes 12 de maio co seu novo ciclo cinematográfico dedicado ao director finlandés Aki Kaurismäki coa proxección de ‘Sombras no paraíso’, unha das películas máis representativas da súa filmografía. A sesión comezará ás 19.00 horas no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo.
A cinta, dirixida en 1986 e cunha duración de 76 minutos, forma parte das propostas impulsadas polo Cineclub Ateneo para achegar ao público compostelán a obra dun autor recoñecido polo seu particular estilo narrativo e visual, marcado polo minimalismo, a ironía e unha profunda mirada humana sobre a clase traballadora.
Un relato sobre a precariedade e as pequenas esperanzas
‘Sombras no paraíso’ presenta a historia de Nikander, un traballador do servizo de recollida do lixo cuxa rutina cambia tras a morte sospeitosa dun compañeiro e o inicio dunha relación con Ilona, caixeira dun supermercado. A partir desta premisa, Kaurismäki constrúe unha narración definida polo humor seco, a contención emocional e a observación das pequenas esperanzas cotiás.
A película constitúe ademais a primeira entrega da coñecida como ‘Triloxía do proletariado’, considerada unha das etapas fundamentais da filmografía do director finlandés. A través destas obras, Kaurismäki aborda cuestións relacionadas coa precariedade laboral, a dignidade e a supervivencia emocional de personaxes situados nas marxes sociais.