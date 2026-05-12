Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Ateneo de Santiago proxecta ‘Sombras no paraíso’ no seu novo ciclo dedicado a Aki Kaurismäki

A película, considerada unha das obras fundamentais do cineasta finlandés, poderá verse este martes no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo

Eladio Lois
Eladio Lois
12/05/2026 07:04
O Ateneo de Santiago proxectará este martes a película ‘Sombras no paraíso’
O Ateneo de Santiago proxectará este martes a película ‘Sombras no paraíso’
Arquivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Ateneo de Santiago continuará este martes 12 de maio co seu novo ciclo cinematográfico dedicado ao director finlandés Aki Kaurismäki coa proxección de ‘Sombras no paraíso’, unha das películas máis representativas da súa filmografía. A sesión comezará ás 19.00 horas no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo.

A cinta, dirixida en 1986 e cunha duración de 76 minutos, forma parte das propostas impulsadas polo Cineclub Ateneo para achegar ao público compostelán a obra dun autor recoñecido polo seu particular estilo narrativo e visual, marcado polo minimalismo, a ironía e unha profunda mirada humana sobre a clase traballadora. 

Un relato sobre a precariedade e as pequenas esperanzas

‘Sombras no paraíso’ presenta a historia de Nikander, un traballador do servizo de recollida do lixo cuxa rutina cambia tras a morte sospeitosa dun compañeiro e o inicio dunha relación con Ilona, caixeira dun supermercado. A partir desta premisa, Kaurismäki constrúe unha narración definida polo humor seco, a contención emocional e a observación das pequenas esperanzas cotiás.

A película constitúe ademais a primeira entrega da coñecida como ‘Triloxía do proletariado’, considerada unha das etapas fundamentais da filmografía do director finlandés. A través destas obras, Kaurismäki aborda cuestións relacionadas coa precariedade laboral, a dignidade e a supervivencia emocional de personaxes situados nas marxes sociais.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Ateneo de Santiago proxectará este martes a película ‘Sombras no paraíso’

O Ateneo de Santiago proxecta ‘Sombras no paraíso’ no seu novo ciclo dedicado a Aki Kaurismäki
Eladio González Lois
O Auditorio de Galicia acolle este martes a estrea de Compostela In-audita, unha proposta escénica baseada na paisaxe sonora de rúas, barrios e parroquias compostelás

Santiago convértese en música e memoria sonora no Auditorio de Galicia
Redacción
Tanxugueiras, en concierto

As Tanxugueiras darán comezo as festas da Ascensión cun evento especial
Redacción
Celia Balboa, durante su aparición en el documental ‘En loita’, que abordará la memoria oral y el papel de las mujeres en el movimiento estudiantil gallego

Mazarelos proyecta en la USC el documental ‘En loita’ con un coloquio sobre memoria y feminismo
Eladio González Lois