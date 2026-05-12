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Santiago de Compostela

Mazarelos proyecta en la USC el documental ‘En loita’ con un coloquio sobre memoria y feminismo

La actividad se celebrará este miércoles en la Facultade de Xeografía e Historia y reunirá a especialistas en historia contemporánea y memoria oral

Eladio Lois
Eladio Lois
12/05/2026 06:01
Celia Balboa, durante su aparición en el documental ‘En loita’, que abordará la memoria oral y el papel de las mujeres en el movimiento estudiantil gallego
Celia Balboa, durante su aparición en el documental ‘En loita’, que abordará la memoria oral y el papel de las mujeres en el movimiento estudiantil gallego
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La cooperativa Mazarelos celebrará este miércoles 13 de mayo, a las 19.00 horas, una nueva sesión cultural en la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela con la proyección del documental ‘En loita’ y un debate centrado en la memoria oral y el papel de las mujeres en los movimientos estudiantiles y asociativos durante el tardofranquismo y los primeros años de la democracia.

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La actividad tendrá lugar en el Aula 8 de la facultad compostelana bajo el título 'Quen conta a historia recente? Mulleres, memoria e loita estudantil', y propone una reflexión sobre la transmisión de la historia reciente y el valor de las experiencias personales como fuente para la investigación histórica. 

Memoria oral y experiencias en primera persona

El encuentro partirá de la proyección del documental para abrir un espacio de conversación sobre la memoria oral como herramienta de análisis histórico y sobre el lugar que ocuparon las mujeres dentro del movimiento estudiantil gallego.

En el coloquio participarán las historiadoras María Fernández Blanco, investigadora de HISTAGRA-CISPAC y autora de ‘Transición en feminino: das organizacións da ditadura franquista ao feminismo antifranquista e democrático (1960-1989)’; y Raquel Fernández Reguera, autora de ‘O movemento feminista organizado en Galicia durante a transición (1975-1983)’. La sesión estará presentada por el historiador y director del proyecto ‘En loita’, David Miguel Rodríguez Martínez.

La iniciativa fue seleccionada dentro de la VII Edición de los Premios Luisa Villalta de la Deputación da Coruña y parte de los testimonios de mujeres que participaron en el movimiento estudiantil gallego para abordar la historia reciente desde las experiencias narradas en primera persona.

La actividad está organizada por Mazarelos y cuenta con la colaboración de la Área de Igualdade e Xénero de la Deputación da Coruña, el grupo de investigación HISTAGRA, el CISPAC, la Universidade de Santiago de Compostela y la Asociación Memoria e Cinema.

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