Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Máis de 500 escolares percorren Compostela sobre rodas na VI Marcha Ciclista Escolar

A iniciativa da Policía Local promove a educación viaria, a mobilidade sustentable e os hábitos de vida saudables entre o alumnado compostelán

Redacción
12/05/2026 17:05
Alumnado de seis centros educativos participou na VI Marcha Ciclista Escolar, cun percorrido de oito quilómetros por Santiago e unha parada na Praza do Obradoiro
Alumnado de seis centros educativos participou na VI Marcha Ciclista Escolar, cun percorrido de oito quilómetros por Santiago e unha parada na Praza do Obradoiro
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Máis de 500 rapaces e rapazas participaron hoxe na VI Marcha Ciclista Escolar organizada polo departamento de Educación Viaria da Policía Local. Os nenos e nenas fixeron un percorrido de 8 quilómetros pola cidade, cun descanso na Praza do Obradoiro onde foron recibidos pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, e outros membros da Corporación Municipal.

Na Marcha Ciclista Escolar participou o alumnado dos colexios López Ferreiro, Pío XII, Quiroga Palacios, Raíña Fabiola, Vilas Alborada e Vite. Con esta iniciativa, o departamento de Educación Viaria da Policía Local procura que os nenos e nenas poñan en práctica o aprendido ao longo do curso nas actividades impulsadas desde o departamento, como as charlas nos propios centros escolares ou no parque infantil de tráfico que se desenvolve en Amio. Trátase, tamén, de promover o uso da bicicleta como medio de transporte sustentable, os hábitos de vida saúdables, e a convivencia entre as crianzas.

A alcaldesa, Goretti Sanmartín, o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, e outros membros da Corporación recibiron os nenos e nenas no Obradoiro, onde fixeron un descanso e participaron nalgúns xogos, en colaboración con Decathlon, despois dun percorrido que os levou por boa parte da cidade, e que foi deseñado para que os escolares se puideran ir incorporando paulatinamente desde os seus propios centros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

De esquerda a dereita, Ana Cabana, Chus Nogueira, Rosa Crujeiras, Goretti Sanmartín e Francisco Cidrás

La USC reivindica a Begoña Caamaño como una voz feminista, ética y “necesaria” en el Día das Letras Galegas
Agencias
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas, presentan la programación de la Festa do Banquete de Conxo

La Festa do Banquete de Conxo llenará Santiago de música, romería y actividades en plena naturaleza
Agencias
El ideal gallego

Santiago ya ha emitido un centenar de certificados clave para regularizar a personas migrantes
Agencias
Alumnado de seis centros educativos participou na VI Marcha Ciclista Escolar, cun percorrido de oito quilómetros por Santiago e unha parada na Praza do Obradoiro

Máis de 500 escolares percorren Compostela sobre rodas na VI Marcha Ciclista Escolar
Redacción