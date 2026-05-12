La Quintana homenajeará a Begoña Caamaño con un espectáculo de música, poesía y narrativa

La Plaza de la Quintana acogerá el espectáculo 'Circes e Morganas', una propuesta producida por Nordesía Concello de Santiago

Santiago de Compostela celebrará este domingo, 17 de mayo, a la figura y legado de Begoña Caamaño, con el espectáculo de música, poesía y narrativa 'Circes e Morganas'. "Esperamos que todos vayan a su casa siendo un poco más Circes y Morganas, con voz propia y renunciando a la invisibilización", ha reivindicado la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Tal y como ha trasladado la mandataria local, acompañada de la diputada de Lingua de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, se trata de un evento que va a hacer de Santiago un "centro de la reivindicación, discurso y de mensaje" alrededor de Begoña Caamaño, homenajeada en esta edición del Día das Letras Galegas.

En la jornada, que dará comienzo a las 20.00 horas en la praza da Quintana, participarán Ana Romaní; Xiana Arias; Fillas de Cassandra; Faia; Tereixa Novo de Vacas; Alba María; Andrea Nunes; Felisa Segade; Merchi Rodríguez; Banda das Crechas; Tamborililás Transfeministas; Zeltia Irevire; Caamaño & Ameixeiras; A Pedreira e banda; Uxía; Paz Francés; As Amigas y Djmil.

Todas ellas se unirán, ha remarcado Sol Agra, con un mismo objetivo: "Convertir la Quintana en ese campo de la fiesta de las Letras Galegas en el que cantaremos y bailaremos por Begoña Caamaño en un espectáculo que va a ser coral, dinámico participativo y feminista".

"Queremos destacar no solo su obra, sino divulgar también a través de la música, de la poesía y del audiovisual su pensamiento, su compromiso activista con el feminismo, con la justicia social, con el nacionalismo, la libertad de prensa, y siempre reivindicando nuestra lengua e identidad", ha subrayado Sol Agra.

La propuesta está producida por Nordesía y busca crear una "comunidad" y fomentar la participación del público alrededor de la figura de la escritora y periodista viguesa. Para ello, se realizará un recorrido por todas sus facetas, desde el periodismo, con la radio, a la mitología y al activismo.

Goretti Sanmartín ha destacado a Caamaño como una "matrioska" con múltiples versiones de ella misma en su interior. "Una persona comprometida, que siempre estuvo ahí para dar un paso adelante y poner voz; le gustaba hablar y debatir y era una apasionada de la música", ha relatado.

Por todo ello, la mandataria local ha concluido animando a todo el mundo a asistir a un evento "singular, único e irrepetible" en el que se podrá celebrar a Caamaño a través de la música, el baile y las palabras.