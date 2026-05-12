Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Quintana homenajeará a Begoña Caamaño con un espectáculo de música, poesía y narrativa

El evento 'Circes e Morganas' reunirá este 17 de mayo en Santiago a artistas, escritoras y músicas alrededor de la figura de la autora a la que se dedica el Día das Letras Galegas

Agencias
12/05/2026 09:56
La Plaza de la Quintana acogerá el espectáculo 'Circes e Morganas', una propuesta producida por Nordesía
La Plaza de la Quintana acogerá el espectáculo 'Circes e Morganas', una propuesta producida por Nordesía
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Santiago de Compostela celebrará este domingo, 17 de mayo, a la figura y legado de Begoña Caamaño, con el espectáculo de música, poesía y narrativa 'Circes e Morganas'. "Esperamos que todos vayan a su casa siendo un poco más Circes y Morganas, con voz propia y renunciando a la invisibilización", ha reivindicado la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Tal y como ha trasladado la mandataria local, acompañada de la diputada de Lingua de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, se trata de un evento que va a hacer de Santiago un "centro de la reivindicación, discurso y de mensaje" alrededor de Begoña Caamaño, homenajeada en esta edición del Día das Letras Galegas.

En la jornada, que dará comienzo a las 20.00 horas en la praza da Quintana, participarán Ana Romaní; Xiana Arias; Fillas de Cassandra; Faia; Tereixa Novo de Vacas; Alba María; Andrea Nunes; Felisa Segade; Merchi Rodríguez; Banda das Crechas; Tamborililás Transfeministas; Zeltia Irevire; Caamaño & Ameixeiras; A Pedreira e banda; Uxía; Paz Francés; As Amigas y Djmil.

Todas ellas se unirán, ha remarcado Sol Agra, con un mismo objetivo: "Convertir la Quintana en ese campo de la fiesta de las Letras Galegas en el que cantaremos y bailaremos por Begoña Caamaño en un espectáculo que va a ser coral, dinámico participativo y feminista".

"Queremos destacar no solo su obra, sino divulgar también a través de la música, de la poesía y del audiovisual su pensamiento, su compromiso activista con el feminismo, con la justicia social, con el nacionalismo, la libertad de prensa, y siempre reivindicando nuestra lengua e identidad", ha subrayado Sol Agra.

La propuesta está producida por Nordesía y busca crear una "comunidad" y fomentar la participación del público alrededor de la figura de la escritora y periodista viguesa. Para ello, se realizará un recorrido por todas sus facetas, desde el periodismo, con la radio, a la mitología y al activismo.

Goretti Sanmartín ha destacado a Caamaño como una "matrioska" con múltiples versiones de ella misma en su interior. "Una persona comprometida, que siempre estuvo ahí para dar un paso adelante y poner voz; le gustaba hablar y debatir y era una apasionada de la música", ha relatado.

Por todo ello, la mandataria local ha concluido animando a todo el mundo a asistir a un evento "singular, único e irrepetible" en el que se podrá celebrar a Caamaño a través de la música, el baile y las palabras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Santiago ya ha emitido un centenar de certificados clave para regularizar a personas migrantes
Agencias
Alumnado de seis centros educativos participou na VI Marcha Ciclista Escolar, cun percorrido de oito quilómetros por Santiago e unha parada na Praza do Obradoiro

Máis de 500 escolares percorren Compostela sobre rodas na VI Marcha Ciclista Escolar
Redacción
La estatua de Moncho Reboiras en Santiago

Vandalizan con pintura roja la estatua de Moncho Reboiras en Santiago
Agencias
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, e o director da Banda Municipal de Música, David Fiuza, presentan o Ciclo III da temporada

A Banda Municipal de Santiago aposta pola música galega no novo ciclo de concertos de verán
Redacción