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Santiago de Compostela

La planta de Ferroglobe, única productora de silicio de España, se apoya en matemáticos de la USC para mejorar sus hornos

El CITMAga, con sede en el Campus Vida de Santiago, colabora con la compañía para desarrollar modelos que aumenten la eficiencia industrial

Eladio Lois
Eladio Lois
12/05/2026 07:59
Investigadores del CITMAga colaboran con Ferroglobe para optimizar la producción de silicio
Investigadores del CITMAga colaboran con Ferroglobe para optimizar la producción de silicio
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La planta gallega de Ferroglobe, ubicada en Sabón (Arteixo) y única productora de silicio de España, colabora con investigadores matemáticos de las tres universidades gallegas para mejorar el funcionamiento de sus hornos industriales y optimizar la fabricación de productos destinados a sectores como los chips, los paneles fotovoltaicos o las baterías.

La colaboración se desarrolla a través del CITMAga, el Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, impulsado por las universidades gallegas y con sede en el Campus Vida de la Universidade de Santiago de Compostela. El centro celebrará el próximo 22 de mayo el 'XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day)' en la Facultade de Matemáticas de la USC, un encuentro que reunirá a investigadores y empresas nacionales e internacionales para mostrar aplicaciones reales de las matemáticas en la industria.

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Ferroglobe es líder en el mundo occidental en la producción de aleaciones basadas en silicio y manganeso y cuenta con más de 3.500 empleados en todo el mundo. Además de su fábrica de silicio en Arteixo, la compañía dispone en Galicia de varias minas de cuarzo y de su Centro de Innovación global. 

Modelos matemáticos para hornos más eficientes

Los investigadores vinculados al CITMAga desarrollan modelos matemáticos capaces de representar el comportamiento electromagnético, termodinámico, hidrodinámico y estructural de los hornos industriales de la empresa. Gracias a estas herramientas, la compañía puede simular distintas situaciones y aplicar mejoras orientadas a aumentar la eficiencia y la productividad de sus instalaciones.

El director global de financiación pública de Ferroglobe, Ramón Ordás, destacó que “as matemáticas son fundamentais para mellorar os nosos procesos”, subrayando que estas colaboraciones permiten resolver problemas industriales y desarrollar nuevas mejoras tanto en los hornos como en otras instalaciones de la empresa.

Ramón Ordás
Ramón Ordás
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Entre los proyectos impulsados conjuntamente figura el desarrollo de modelos matemáticos para un horno industrial de purificación de silicio. Según explicó Ordás, esta herramienta permitió evitar pruebas costosas y obtener estimaciones más fiables sobre los costes y el funcionamiento de hornos de mayor tamaño. “Os matemáticos axudáronnos a establecer temperaturas, consumos de enerxía e materiais que debemos empregar para conseguir fornos de maior tamaño e eficiencia”, señaló.

El silicio producido por Ferroglobe es una materia prima esencial para la fabricación de chips, ánodos de baterías, siliconas, aleaciones de aluminio y paneles fotovoltaicos, entre otros usos industriales.

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