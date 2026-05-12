La Catedral de Santiago abre al público online más de 84.000 documentos históricos de su Archivo-Biblioteca

Presentación de la nueva página web del Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago, que facilita el acceso en línea a los fondos documentales y colecciones históricas de la basílica Catedral de Santiago

El Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago ha presentado este lunes su nueva web, un espacio renovado en el que el público en general podrá tener acceso libre en línea a unos 84.000 documentos que custodia la basílica compostelana.

En la presentación de este lunes han participado el dean de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, así como el archivero de la basílica, Francisco Builde, que ha desgranado los diferentes apartados en los que se divide la nueva web, para facilitar la consulta y la difusión del patrimonio archivístico de Compostela.

El espacio online permitirá consultar en torno a 84.000 documentos, sus datos y catalogaciones e incluso imágenes, con elementos como protocolos notariales de los siglos XV-XVIII, actas capitulares del siglo XVII o las fotografías decimonónicas del sacerdote José Limia Rodríguez.

También propocionará información al respecto del funcionamiento del propio archivo, sus entidades colaboradoras, su historia y su contacto y permitirá indagar en los catálogos, fondos y colecciones según el interés del usuario.

Este "laborioso" proceso para dar como resultado una nueva web, iniciado en torno al mes de julio del año pasado, ha explicado Francisco Builde, ha logrado una estructura más fácilmente actualizable desde el Archivo, además de "más accesible y sencilla" para la consulta general. "Es otra manera de estar abiertos al público", ha añadido.

La web está estructurada en tres grandes apartados (Información general, Fondos y colecciones, y Servicios) y ofrece a los usuarios amplia información sobre los fondos, actividades y publicaciones del Archivo y de la Biblioteca, así como sus catálogos en línea. En este sentido, destaca el nuevo catálogo del Archivo desarrollado mediante el software libre de código abierto AtoM (Access to Memory), basado en los principales estándares de descripción archivística, en el que se podrán consultar las catalogaciones e imágenes de interés histórico.