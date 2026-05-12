Campamentos, baloncesto y ocio ambiental: Vedra presenta su programación de verano

Vedra volverá a ofrecer este verano varias propuestas de conciliación y ocio juvenil Concello de Vedra

El Concello de Vedra ya trabaja en la organización de su programación de verano, una oferta de conciliación y ocio que cada año reúne a alrededor de 700 personas y que volverá a incluir propuestas dirigidas tanto a niños como a jóvenes durante los meses de julio y agosto.

El municipio, de menos de 5.000 habitantes, contará este verano con tres programas principales de conciliación para las mañanas estivales. Entre ellos figura Ludoverán, la propuesta municipal que se desarrollará durante julio y agosto y cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 1 y el 31 de mayo. Toda la información sobre tarifas y funcionamiento ya puede consultarse en la web municipal.

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La programación incluirá además una nueva edición de Acamparte, impulsada por la ANPA del CEIP de Ortigueira, una actividad que combina arte, ocio y convivencia en el entorno del centro educativo durante las mañanas de julio. También regresará la Escola Ambiental de la asociación Amabul, que volverá a celebrarse en la Casa das Artes de Vedra con propuestas centradas en la naturaleza y la aventura.

Campamentos y un campus con Corbacho

A estas iniciativas se sumarán las actividades dirigidas a jóvenes de entre 8 y 18 años, organizadas conjuntamente con el Concello de Boqueixón. Entre ellas destacan el “Viaxe do Verán”, destinado a los mayores y con Ibiza como destino; el “Minicampamento”; y el tradicional “Campamento de Verán”. En conjunto, estas propuestas acumulan ya 240 solicitudes para este verano.

Como principal novedad de este año, Vedra incorporará el Campus de Baloncesto AC33, impulsado por el exjugador de la ACB Alberto Corbacho, que se celebrará entre el 22 y el 27 de junio. La actividad combinará entrenamiento técnico, mejora del tiro y trabajo individual y colectivo alrededor del baloncesto.

La programación estival se completará además con la tradicional campaña de la piscina municipal, cuyas condiciones y funcionamiento se darán a conocer próximamente como alternativa de ocio para las tardes de verano.