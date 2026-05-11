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Santiago de Compostela

Trasladada una persona al Clínico tras salirse de la vía en la incorporación a la AP-9 en Padrón

El siniestro se produjo este lunes a primera hora de la mañana en el acceso a la autopista en dirección Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
11/05/2026 11:35
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Archivo
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Una persona tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico de Santiago tras sufrir una salida de vía con su vehículo en Padrón, concretamente en la incorporación a la AP-9 en sentido Santiago de Compostela.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 07.40 horas de este lunes y fue la propia persona herida quien alertó de lo sucedido a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron al conductor implicado en el siniestro. Aunque la persona consiguió salir por sus propios medios del vehículo, finalmente fue evacuada al centro hospitalario compostelano.

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