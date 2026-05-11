Trasladada una persona al Clínico tras salirse de la vía en la incorporación a la AP-9 en Padrón

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS) Archivo

Una persona tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico de Santiago tras sufrir una salida de vía con su vehículo en Padrón, concretamente en la incorporación a la AP-9 en sentido Santiago de Compostela.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 07.40 horas de este lunes y fue la propia persona herida quien alertó de lo sucedido a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron al conductor implicado en el siniestro. Aunque la persona consiguió salir por sus propios medios del vehículo, finalmente fue evacuada al centro hospitalario compostelano.