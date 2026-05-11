Santiago reunirá a expertos y empresas para analizar cómo las matemáticas están revolucionando la industria espacial

Kreios Space trabaja en un sistema pionero de propulsión para satélites Cedida

Santiago de Compostela acogerá el próximo 22 de mayo el “XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day)”, un encuentro que reunirá en la Facultade de Matemáticas de la USC a investigadores y representantes de empresas nacionales e internacionales para analizar cómo las matemáticas están ayudando a resolver desafíos tecnológicos actuales.

El evento está impulsado por el CITMAga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia), entidad promovida por las tres universidades gallegas y con sede en el Campus Vida de Santiago. La jornada se celebrará en colaboración con la Red Española Matemática-Industria y contará con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Entre las compañías participantes estará la firma gallega Kreios Space, especializada en tecnologías para satélites que operan en órbitas terrestres muy bajas. La empresa trabaja actualmente en un proyecto pionero para desarrollar un sistema capaz de utilizar partículas de la atmósfera terrestre como combustible, eliminando así la necesidad de transportar combustible convencional a bordo.

Según explicó el director de proyectos de la compañía, Yago Recarey, la tecnología emplea un sistema de propulsión eléctrica de respiración atmosférica conocido como ABEP. “Para xerar o empuxe, en lugar de empregar combustible convencional utilizamos as partículas da propia atmosfera”, señaló.

Yago Recarey Cedida

Inteligencia artificial y matemáticas para diseñar satélites

Kreios Space colabora actualmente con el CITMAga en un proyecto centrado en la optimización aerodinámica de sus satélites. El objetivo es encontrar el equilibrio entre reducir la resistencia atmosférica y maximizar la captación de partículas que posteriormente servirán como combustible.

Para ello, la compañía combina algoritmos avanzados, inteligencia artificial y computación de altas prestaciones, herramientas que permiten analizar miles de configuraciones distintas hasta encontrar las más eficientes.

La empresa prevé realizar la demostración de esta tecnología en órbita durante el último cuatrimestre de 2027. Según sostiene la propia firma, actualmente no existe en el mercado ninguna solución equivalente.