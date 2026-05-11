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Santiago de Compostela

Santiago insiste en que la Xunta “no va al ritmo necesario” en la coordinación aeroportuaria

Míriam Louzao considera “absolutamente ridícula” la aportación planteada por el Gobierno gallego para captar nuevas rutas y reclama una estrategia conjunta para los tres aeropuertos

Agencias
11/05/2026 16:58
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
El Concello de Santiago reclamó de nuevo a la Xunta una mayor implicación en la coordinación del sistema aeroportuario gallego y una estrategia conjunta
Cedida
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La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha reconocido el cambio de posicionamiento de la Xunta en la coordinación aeroportuaria, aunque ha insistido en que "no va al ritmo necesario" y la cantidad que propone para captar rutas es "absolutamente ridícula".

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa al ser preguntada acerca de los avances en materia aeroportuaria, tras la última reunión, del pasado viernes, entre los agentes implicados. Louzao, ha lamentado que la cantidad que propone el Gobierno gallego para la captación de rutas y la "falta de concreción" acerca de cómo se llevará a cabo "obliga a decir que no se está yendo en el ritmo que necesitan las circunstancias ni la situación".

En este sentido, la concejala ha asegurado que desde Turismo de Santiago se está "trabajando mucho" para que cuando abra el aeropuerto - cerrado por obras en la pista - la conectividad sea "buena" y están "satisfechos" en ese sentido, ya que habrá 34 nuevas rutas, de las cuales 17 serán internacionales.

A alcaldesa e a concelleira de Turismo participaron na reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, onde insistiron na necesidade de mellorar a conectividade aérea e ferroviaria

Santiago reclama unha estratexia común para os aeroportos galegos e máis conexións ferroviarias

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Sin embargo, ha insistido en que este trabajo debería ser impulsado por la Xunta, en coordinación con los otros aeropuertos para tener un "sistema aeroportuario de país".

"La Xunta dio ese pequeño paso de que quería aportar esa cantidad, una cantidad absolutamente ridícula en comparación con lo que aportan otros territorios del Estado y en comparación con lo que aportan los propios ayuntamientos y, por lo tanto, ese paso parece muy pequeño", ha manifestado.

Con todo, Louzao ha reiterado que no solo se trata de la cuestión económica, sino de la cuestión de coordinación, debido a que entienden que el Ejecutivo autonómico debería impulsar la coordinación de los tres aeropuertos.

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