Santiago calienta motores para CorreSan 2026 con cinco carreras y As Cancelas como punto clave

El circuito deportivo compostelano celebrará cinco pruebas entre junio y noviembre Concello de Santiago

El Centro Comercial As Cancelas renovará este año su colaboración con el Circuito de Carreras Saludables CorreSan 2026, cuya duodécima edición se celebrará entre los meses de junio y noviembre en distintos puntos de Santiago de Compostela.

En virtud de este acuerdo, el centro comercial compostelano volverá a funcionar como punto oficial de recogida de dorsales para las cinco pruebas que integran el circuito, reforzando así su vinculación con la promoción del deporte y de los hábitos de vida saludables en la ciudad.

El gerente de As Cancelas, Javier Nicolás, destacó que esta colaboración forma parte de la filosofía de “facer cidade” impulsada por el centro comercial. “En As Cancelas queremos implicarnos activamente en iniciativas que contribuyan a dinamizar Santiago, promover el deporte y fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía”, señaló.

Cinco carreras entre junio y noviembre

El Circuito CorreSan está organizado por la Federación Galega de Atletismo y cuenta con el patrocinio del departamento municipal de Deportes del Concello de Santiago. La iniciativa busca acercar el atletismo popular a distintos barrios y espacios urbanos compostelanos y fomentar la participación ciudadana.

La pasada edición reunió a más de 5.000 corredores y corredoras, una cifra que la organización espera superar este año. El calendario de 2026 estará formado por cinco pruebas: la Carrera Barrio de Conxo, el 6 de junio; la Carrera Nocturna Cidade Vella, el 11 de julio; la Carrera Ruta de los Parques, el 13 de septiembre; la Carrera Barrio de San Pedro, el 10 de octubre; y la Ruta da Prata Angrois-Memorial Manolo Moure, prevista para el 14 de noviembre.

La inscripción para la primera prueba ya se encuentra disponible a través de la web de Carreiras Galegas.