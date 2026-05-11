Santiago autoriza nuevas obras en la Catedral y la restauración del Arco de Mazarelos

La Xunta de Goberno local concedió licencia para continuar las obras de restauración en las cubiertas de las capillas de la Catedral de Santiago Europa Press

La Xunta do Goberno local ha otorgado licencia a la segunda fase de restauración de las cubiertas de las capillas de la cabecera de la Catedral de Santiago, con un plazo de obra de siete meses y un presupuesto de ejecución material de 281.393,96 euros.

Tal y como ha trasladado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en rueda de prensa este lunes, esta es la segunda fase de las obras, incluidas en el Plan Director aprobado en 2009.

Según ha explicado la concejala, el proyecto busca corregir filtraciones y problemas derivados de soluciones constructivas incorporadas en el siglo XX, que se sustituirán por materiales "más coherentes" con el conjunto.

Xunta y Fundación Catedral colaborarán en la conservación del patrimonio en madera de la Catedral de Santiago Más información

Así, se actuará en las zonas pendientes tras los trabajos desarrollados entre 2010 y 2021, especialmente en la Capela da Concepción, la del Espírito Santo y la de Santo André. La obra cuenta con la autorización de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

No será la única actuación de patrimonio, ya que Louzao también ha avanzado el proyecto para la limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, elaborado por la oficina técnica del Consorcio de Santiago.

Concretamente, la actuación prevé la limpieza de los paramentos, la consolidación de la fábrica y la eliminación de las vías de agua de lluvia de la parte superior, además de los encuentros con los edificios colindantes.

El proyecto cuenta también con el dictamen de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico y con los informes favorables de los Servicios Urbanísticos Municipales y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y se prevé un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto total de 74.062,71 euros.

Santiago repara estos días las piedras deterioradas del Obradoiro Más información

Fondos europeos

Entre otros asuntos, Míriam Louzao ha señalado que la Xunta de Goberno local aprobó la propuesta de la Unidad de Gestión de Fondos Externos sobre la senda financiera asignada al Plan de Acción Horizonte Compostela. Santiago recibirá 8,73 millones de euros, que equivaldrán a una inversión pública de 14,5 millones.

Tal y como ha detallado, las entidades beneficiarias deberían adoptar la condición de Organismo Intermedio Ligero (OIL) para poder así seleccionar las operaciones cofinanciadas. Un trámite que debía pasa por la evaluación de la Subdirección General de Desarollo Urbano.

Finalmente, el 1 de abril de 2026, tras la evaluación de los documentos presentados, la Subdirección General de Desarrollo Urbano designó formalmente al Ayuntamiento como OIL, y este lunes la Xunta de Goberno local tomó cuenta de dicha resolución.

Foro de turismo sustentable

Durante el turno de preguntas, la concejala ha sido preguntada sobre el estado de las bases para aprobar el órgano que gestionará la recaudación de la tasa turística. Al respecto, Louzao ha explicado que el proceso está en la fase de exposición pública para ver si hay alegaciones y acabará a mediados de mes.

"Esperemos que no haya alegaciones y, por lo tanto, que pueda entrar en vigor ese reglamento y si hubiese alguna alegación intentaremos contestarla lo más rápido posible porque la idea es que el foro de turismo sustentable pueda quedar este mismo mes aprobado y entrar en funcionamiento", ha indicado.