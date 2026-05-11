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Santiago de Compostela

Santiago abonará cerca de 42.000 euros por la defensa jurídica de Ángel Currás en la operación Pokémon

La junta de gobierno local aprobó por urgencia el pago de los gastos derivados de la representación legal del exalcalde del PP en la causa archivada en 2023

Agencias
11/05/2026 16:57
El gobierno local de Santiago acordó el pago de casi 42.000 euros correspondientes a la defensa jurídica del exregidor Ángel Currás en una de las piezas de la operación Pokémon
El gobierno local de Santiago acordó el pago de casi 42.000 euros correspondientes a la defensa jurídica del exregidor Ángel Currás en una de las piezas de la operación Pokémon
EFE
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La junta de gobierno local de Santiago ha acordado este lunes por urgencia el abono de casi 42.000 euros correspondientes a la defensa jurídica del exalcalde compostelano con el PP Ángel Currás en la pieza de la Operación 'Pokémon' en la que había resultado imputado y que finalmente fue archivada.

Así lo ha trasladado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en la rueda de prensa de este lunes, en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados. Entre ellos, se encuentra el pago por gastos de representación y defensa jurídica al exalcalde popular Ángel Curras entre los años 2012 y 2014 en el caso 'Pokémon'.

La operación se había iniciado en septiembre de 2012 y llegó a convertirse en la mayor desarrollada en Galicia en relación a corrupción política en diferentes ayuntamientos gallegos, pero buena parte de las piezas judiciales en las que acabó separándose han ido archivándose a lo largo de los años.

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La trama giró alrededor del grupo empresarial con sede en Madrid, Vendex, --formado por una treintena de firmas-- y su supuesta implicación en una red de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, en la que se investigaban pagos de empresas a políticos a cambio de concesiones públicas.

A principios de 2013, la instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, imputó al propio Currás por un supuesto delito de tráfico de influencias en la contratación del personal de la escuela infantil de Salgueiriños, que había sido adjudicada a Sermasa, empresa del Grupo Vendex.

Un año después de aquella imputación, Ángel Curras comunicaba su dimisión como alcalde de la capital gallega. Pero finalmente el juzgado de instrucción número dos de Santiago de Compostela decretó en septiembre de 2023 el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza de la 'Pokémon' sobre la puesta en servicio de la escuela infantil de Salgueiriños.

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