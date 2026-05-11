La USC constituye su nuevo claustro

El nuevo Claustro de la USC quedó constituido este lunes tras la renovación derivada de las elecciones celebradas en febrero USC

La Universidade de Santiago de Compostela constituyó este lunes su nuevo claustro tras la renovación de su composición en las elecciones celebradas el pasado 12 de febrero. La sesión extraordinaria permitió formalizar el nuevo órgano y elegir a los integrantes de la Mesa, de la Comisión Electoral Central y de las distintas comisiones claustrales, mientras que en la sesión ordinaria posterior se presentaron el informe anual del Valedor da Comunidade Universitaria y el informe de situación de la rectora, Rosa M. Crujeiras.

La rectora avanzó durante su intervención que el actual equipo rectoral trabajará con los presupuestos de 2026 prorrogados, ante la imposibilidad de aprobar un nuevo documento económico antes del mes de septiembre. Según explicó, se mantendrán las líneas generales actuales y las modificaciones que se introduzcan afectarán principalmente a los capítulos de gasto corriente e inversiones.

Además, Crujeiras anunció que la USC prevé llevar a finales de noviembre o comienzos de diciembre las nuevas Líneas de Programación Plurianual y las Líneas Generales de Presupuesto al claustro, además de tramitar la planificación estratégica en el Consello de Goberno.

Prórroga del plan de financiación y reforma estatutaria

En el apartado económico, la rectora también informó de que el plan gallego de financiación universitaria 2022-2026 será prorrogado durante el año 2027. Según indicó, ese período servirá para revisar los indicadores de cara a la futura negociación de un nuevo marco financiero.

Crujeiras se refirió igualmente a la pérdida de investigadores Ramón y Cajal en la convocatoria de este año. La responsable académica aseguró que la USC trabaja para “explorar alguna posibilidad que facilite la incorporación de personal con este perfil”, aunque advirtió de que cualquier actuación dependerá de la obtención de fondos adicionales debido al escenario de presupuestos prorrogados.

La rectora confirmó también que la universidad retomará la modificación de los Estatutos de la USC, una vez constituida la nueva Comisión de Desenvolvemento Estatutario.

76 consultas y 99 quejas al Valedor

Durante la jornada, el Valedor da Comunidade Universitaria, el profesor Miguel Alcaraz, presentó el informe correspondiente al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de julio de 2025.

La sesión sirvió también para presentar el informe anual del Valedor da Comunidade Universitaria y elegir a las distintas comisiones claustrales USC

En ese tiempo se registraron 76 consultas, una cifra ligeramente superior a la de cursos anteriores. Casi la mitad estuvieron relacionadas con cuestiones docentes y de evaluación académica, mientras que también destacaron las consultas vinculadas a procedimientos administrativos y servicios a la comunidad universitaria.

Más de la mitad de las consultas procedieron del estudiantado, mientras que cerca del 29% fueron realizadas por personal docente e investigador. También se recibieron solicitudes de información procedentes de defensorías universitarias de otros campus españoles.

El informe recoge además un total de 99 quejas, de las que 12 no fueron admitidas a trámite. La mayor parte estuvieron relacionadas con docencia y evaluación académica, procedimientos administrativos, condiciones laborales y de gestión de personal, estudios de máster y doctorado y programas de intercambio estudiantil.

Composición del nuevo claustro

Tras la sesión celebrada este lunes, el claustro de la USC queda integrado por 291 personas. De ellas, 153 pertenecen al sector I, 32 al sector II, 76 al sector III y 30 al sector IV.

Además de la Mesa del claustro y de la Comisión Electoral Central, durante la jornada se eligieron representantes en el Consello de Goberno y los integrantes de las comisiones de Actividades Culturales, Asuntos Económicos, Titulacións e Ordenación Docente, Investigación, Internacionalización, Normalización Lingüística, Asesoramento e Axuda ao Valedor, Reclamacións y Desenvolvemento Estatutario.