La USC abre una investigación interna tras perder las ayudas Ramón y Cajal por un error administrativo

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, informó en el Claustro universitario del inicio de una investigación interna por la pérdida de las ayudas Ramón y Cajal Santi Alvite

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha informado este lunes de que el día 4 de mayo se inició una investigación interna para identificar responsabilidades "y adoptar las medidas oportunas" por la pérdida de las becas Ramón y Cajal por un error de la propia universidad.

Cabe recordar que el Consello de Goberno de la USC aprobó la convocatoria de oferta de plazas a finales de noviembre, pero no se completó la solicitud.

En este contexto, la rectora ha hecho público en el primer Claustro de la USC desde su nombramiento --celebrado este lunes en Santiago-- que el objetivo de esta investigación es "esclarecer los hechos" para evitar que esta situación vuelva a producirse.

"Ahora hay que esperar a las conclusiones de esta investigación, que ya está en curso", ha aseverado Crujeiras, a la vez que ha avanzado que la USC está en búsqueda de soluciones para los investigadores que se verán afectados por la pérdida de estos contratos.

Finalmente, la rectora ha lamentado el "coste reputacional" que puede tener la pérdida de estos contratos para la institución, una cuestión que ve "difícil de arreglar". Por ello, ha avanzado que la USC trabaja para tratar de explorar alguna posibilidad que facilite la incorporación de personal de este perfil.

Con todo, hay que recordar que la universidad compostelana incorporó en la última edición a 18 investigadores a través de estos contratos, de hecho, se convertía así en la segunda universidad del Estado en captación de contratos Ramón y Cajal.