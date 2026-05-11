La Cámara de Comercio de Santiago y Abanca refuerzan su alianza para impulsar a empresas y emprendedores

Representantes de la Cámara de Comercio de Santiago y Abanca durante la firma del convenio Consorcio de Santiago

La Cámara de Comercio de Santiago y Abanca renovaron este lunes su convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la competitividad empresarial, el emprendimiento y el desarrollo económico en la capital gallega y su área de influencia.

El acuerdo fue firmado en Compostela por el vicepresidente de la entidad cameral, Jorge Lorenzo, y por el director de Negocio Institucional de Abanca en Galicia, España Norte y Portugal, José Lino Comesaña, quienes destacaron la importancia de la cooperación entre ambas entidades para fortalecer el tejido productivo.

A través de este convenio, la Cámara compostelana impulsará nuevas jornadas formativas y encuentros empresariales centrados en asuntos de actualidad económica y empresarial, con el objetivo de ofrecer herramientas útiles para empresas, autónomos y nuevos proyectos emprendedores.

Jorge Lorenzo aseguró que el acuerdo supone “un paso máis no noso compromiso co tecido empresarial da nosa contorna” y destacó la importancia de crear espacios de encuentro y colaboración entre compañías para compartir conocimiento y afrontar los retos económicos actuales “con maiores garantías”.

Apoyo financiero para autónomos y startups

Por su parte, José Lino Comesaña señaló que Abanca quiere consolidarse como un “banco de proximidad” para las empresas y emprendedores de Santiago, asegurando que la entidad no pretende limitarse únicamente al soporte financiero. “O noso propósito é estar ao lado de cada empresario e emprendedor, escoitando as súas necesidades reais”, afirmó.

El convenio incluye además condiciones financieras específicas adaptadas a las necesidades de autónomos, micropymes, pymes y startups vinculadas a la Cámara de Comercio, con el objetivo de facilitar financiación y reforzar la capacidad de inversión de los proyectos empresariales.

Con esta renovación, la Cámara de Comercio de Santiago continúa reforzando su papel como agente dinamizador de la actividad económica en Compostela, mientras que Abanca mantiene su apuesta por el apoyo al desarrollo empresarial gallego.