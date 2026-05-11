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Santiago de Compostela

La Asociación de Periodistas de Santiago celebrará su 80 aniversario con un acto institucional en la USC

La Facultade de Ciencias da Comunicación acogerá el próximo 15 de mayo una cita que reunirá a profesionales, académicos y representantes del sector periodístico

Eladio Lois
Eladio Lois
11/05/2026 06:22
La Facultade de Ciencias da Comunicación acogerá el acto central del 80 aniversario de la APSC
La Facultade de Ciencias da Comunicación acogerá el acto central del 80 aniversario de la APSC
Archivo
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La Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) conmemorará el próximo viernes 15 de mayo su 80 aniversario con un acto institucional que tendrá lugar en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela. La cita arrancará a las 19.00 horas y reunirá a autoridades, profesionales del periodismo y representantes de organizaciones del sector.

La entidad compostelana busca con esta celebración poner en valor ocho décadas de historia vinculadas al periodismo local y gallego, así como reivindicar el papel de la profesión en la sociedad actual. El encuentro contará además con la presencia de representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). 

Una exposición sobre la evolución del periodismo en Santiago

Antes del acto principal, a las 18.30 horas, se inaugurará una exposición centrada en los 80 años de trayectoria de la APSC y en la evolución de la profesión periodística en Santiago de Compostela. La muestra realizará un recorrido por la memoria del oficio y por la contribución de distintas generaciones de periodistas a la vida pública y social de la ciudad.

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