Javier Lago presentará en Santiago su nueva etapa musical con el estreno en directo de ‘Chacal, Pt. 1’

Javier Lago estrenará sus nuevas canciones el 20 de mayo en Santiago Cedida

Santiago de Compostela será el escenario elegido por Javier Lago para presentar en directo su nueva etapa musical. El artista vigués actuará el próximo 20 de mayo dentro del ciclo NoitiNHas, organizado en el NH Collection de la capital gallega, en un concierto que servirá como estreno oficial de las canciones de ‘Chacal, Pt. 1’, su nuevo trabajo discográfico.

La cita llegará apenas unos días después de la publicación del EP, prevista para el 15 de mayo. El proyecto supone un giro creativo para el músico, que apuesta ahora por un sonido pop-rock más contundente y por letras centradas en la autoafirmación y la búsqueda de identidad.

Con el lema “No seré el hombre que quieren que sea”, Lago presenta un trabajo concebido como una declaración artística y personal. La canción principal, ‘Chacal’, producida junto a Raúl Ben, funciona como el eje conceptual de esta nueva etapa.

Un nuevo EP con colaboraciones y sonidos más maduros

‘Chacal, Pt. 1’ incluye también ‘San Sebastián’, colaboración con la artista Carla Lourdes publicada el pasado abril y definida por el equipo del músico como un himno indie-pop con influencias acústicas y electrónicas.

El cierre del trabajo llegará con ‘Dame un descanso’, una canción producida entre Raúl Ben y Juan de Dios, conocido por colaborar con artistas como Amaral o Xoel López. El tema aborda la reconciliación con el pasado y la aceptación de la incertidumbre.

El concierto de Santiago cobrará además un significado especial después de la cancelación de la actuación que Javier Lago tenía prevista en el Teatro Principal de Pontevedra, suspendida tras el derrumbe del falso techo del recinto.

Uno de los nombres emergentes del pop gallego

Nacido en Vigo en 1996, Javier Lago se ha consolidado en los últimos años como uno de los artistas emergentes con mayor proyección de la escena gallega. Su propuesta mezcla melodías pop, mensajes generacionales y una estética audiovisual marcada por su formación en cine y ficción televisiva.

Tras lanzar en 2024 su primer LP, ‘Perdón por las molestias’, el músico actuó en festivales como Río Verbena Fest, Surfing The Lérez, Silfest o Festival de la Luz, antes de iniciar una etapa de exploración sonora más cercana al pop electrónico con temas como ‘MAMÁ’.

El concierto en Santiago servirá también como punto de partida de una gira de salas que recorrerá distintas ciudades gallegas y españolas a partir de octubre, coincidiendo previsiblemente con la llegada de la segunda parte del proyecto.