Emotiva despedida en Peleteiro para los 150 alumnos de Bachillerato de la promoción 25-26

La promoción 2025-2026 del Colegio Peleteiro Peleteiro

El Colegio M. Peleteiro celebró este pasado viernes en Santiago el acto académico de despedida del alumnado de 2º de Bachillerato de la promoción 2025-2026, formada por un total de 154 estudiantes, en una ceremonia marcada por la emoción, los recuerdos y los mensajes de futuro dirigidos a los jóvenes que finalizan esta etapa educativa.

El acto estuvo conducido por los alumnos Alejandra Rodríguez Carpintero y David Moreno Martín y reunió a profesorado, familiares y amigos del alumnado. La ceremonia comenzó con la proyección de un vídeo con imágenes de distintas etapas de los estudiantes, desde Infantil hasta Bachillerato en algunos casos.

La alumna Ana Rodríguez Regueira intervino en representación de sus compañeros con un discurso centrado en las experiencias y anécdotas vividas durante su paso por el centro. Por parte de las familias tomó la palabra Maite Flores Arias, antigua alumna del colegio y madre de una estudiante, quien agradeció el trabajo realizado por el centro y trasladó un mensaje de ánimo de cara a la PAU. “Sobre todo id tranquilos, el trabajo está ya hecho”, señaló durante su intervención.

Insignias, reconocimientos y despedidas

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de las insignias de plata del colegio y de las bandas de graduación a cada uno de los alumnos. Además, un total de 21 estudiantes recibieron distinciones musicales, científicas, académicas y humanísticas por sus méritos en distintas disciplinas.

La mesa presidencial estuvo integrada por representantes del profesorado, del equipo directivo, de las familias y de la Inspección Educativa. Entre ellos se encontraban el director del colegio, Luis Peleteiro, la inspectora de Educación, Carmen Cimadevila, y diferentes coordinadores y docentes del centro.

Durante el acto, el profesor Alberto Pérez César despidió al alumnado en nombre del equipo docente y, posteriormente, el director del colegio dedicó unas palabras a los estudiantes. “Espero que lo que el Colegio os ha aportado sea la base sólida que necesitáis para construir un camino lleno de retos y proyectos personales”, afirmó Luis Peleteiro.

El director también agradeció la confianza de las familias y reconoció el trabajo del personal del centro educativo. La ceremonia concluyó con la entrega de la Insignia de Oro y Brillantes a cinco profesores que se jubilan este año y con la interpretación del Himno Galego a cargo de la Orquesta y del Coro del Centro de Estudios Musicales del colegio.