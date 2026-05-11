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Santiago de Compostela

El PP de Santiago denuncia el deterioro de Santa Susana y exige un plan urgente para recuperar el entorno

Los populares piden al gobierno local un plan integral para conservar el templo y reforzar la seguridad frente a actos vandálicos

Eladio Lois
Eladio Lois
11/05/2026 11:55
Los populares denuncian el deterioro y los actos vandálicos en el entorno de Santa Susana
Los populares denuncian el deterioro y los actos vandálicos en el entorno de Santa Susana
Turismo de Santiago
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El concejal del Partido Popular de Santiago, José Antonio Constenla, reclamó este lunes al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta que impulse medidas “urgentes” para la conservación y puesta en valor de la iglesia de Santa Susana y de su entorno, situado en uno de los parques más emblemáticos de la capital gallega.

Foto JAC
José Antonio Constenla

El edil popular pidió al ejecutivo local la elaboración de un plan integral de intervención para el edificio y reclamó que se impulsen actuaciones de recuperación tanto con medios municipales como en colaboración con el Consorcio de Santiago u otras administraciones. Según señaló, el objetivo debe ser priorizar la protección de los elementos de valor histórico y artístico del templo.

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Constenla también defendió la instalación de un sistema de videovigilancia y control permanente para prevenir actos vandálicos y reforzar la seguridad del recinto, así como la puesta en marcha de un programa periódico de mantenimiento y limpieza que evite el deterioro progresivo del espacio. 

Críticas al estado del recinto

El representante popular aseguró que el entorno de la iglesia presenta actualmente “un estado de deterioración impropia da súa relevancia”, mencionando la existencia de pintadas, humedades y rotura de cristales. Según trasladó, esta situación refleja “unha situación de abandono continuado” por parte del gobierno local.

Además, advirtió de que estos daños no solo afectan a la imagen del recinto, sino también a la conservación del patrimonio, ya que permiten la entrada de agua y aves al interior del templo, donde se conserva, entre otros elementos, un retablo datado en 1709.

Constenla recordó que el PP ya había presentado hace más de siete años una iniciativa plenaria para regularizar la situación del recinto y avanzar en su recuperación, incluyendo medidas de vigilancia para evitar actos incívicos. Sin embargo, considera que la falta de actuaciones sostenidas demuestra la necesidad de “reactivar o impulso político” sobre este espacio patrimonial.

Entre las propuestas planteadas por el grupo popular también figuran la colocación de paneles informativos sobre el valor histórico y cultural del lugar, campañas de sensibilización ciudadana dirigidas especialmente a jóvenes y la incorporación del recinto a itinerarios culturales y turísticos de Santiago.

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