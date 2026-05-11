El PP de Santiago denuncia el “abandono” de Berdía y exige mejoras urgentes en accesos y seguridad

La concejala del PP de Santiago, Nerea Barcia PP de Santiago

La concejala del Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, exigió este fin de semana al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta “actuaciones urgentes” en la parroquia de Berdía para solucionar diferentes problemas relacionados con la movilidad, la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras.

La edil popular reclamó el “arreglo inmediato” de los dos accesos principales a la parroquia, asegurando que presentan un estado “muy deficiente” que dificulta tanto el tránsito de vehículos como el paso peatonal y que, según trasladó, supone “un riesgo evidente” para las personas usuarias.

Iglesia de Berdía Archivo

Barcia recordó además que existe una actuación prevista a través del POS de la Deputación da Coruña, aunque criticó que todavía no se haya ejecutado ninguna mejora. En este sentido, afirmó que los vecinos “non poden seguir agardando indefinidamente por unha solución” y señaló que, pese a las reclamaciones trasladadas al ejecutivo local, “non obteñen resposta algunha”.

Críticas al mantenimiento y al Consello do Rural

La representante popular también puso el foco en el entorno de la iglesia parroquial, donde denunció la existencia de lousas levantadas, falta de limpieza y mantenimiento en las escaleras y la ausencia de una rampa adaptada para personas con movilidad reducida, mayores o carritos de bebé. Según indicó, esta situación convierte la zona en un punto “especialmente problemático”.

Asimismo, Barcia criticó el estado de la pista cubierta de la parroquia, apuntando a problemas de iluminación, falta de limpieza en los canalones y ausencia de información sobre la reposición de las canastas. A su juicio, estas deficiencias limitan el uso de una infraestructura “fundamental” para la vecindad.

Por último, la concejala del PP censuró el retraso en la convocatoria del Consello do Rural, comprometida —según recordó— para después de Semana Santa. Barcia aseguró que este incumplimiento refleja “a falta de planificación, de transparencia e de vontade política” del gobierno local de BNG y Compostela Aberta.