El estado del campo de Villestro desata nuevas críticas al gobierno local

Gonzalo Muíños denuncia el deterioro del césped del campo Suso Conde de Villestro Cedida

El concejal no adscrito del Concello de Santiago, Gonzalo Muíños, denunció este sábado los retrasos en la renovación del césped del campo de fútbol Suso Conde, en Villestro, y advirtió de que la actuación “non estará lista para o inicio da próxima tempada”.

El edil criticó la falta de avances por parte del gobierno municipal en una intervención que, según recordó, estaba recogida en los acuerdos presupuestarios de 2024 y 2025. “Unha vez máis temos que denunciar os problemas que ten o goberno local para impulsar determinadas concesións e licitacións comprometidas xa en anos anteriores”, afirmó.

Muíños señaló que la renovación del césped fue solicitada ya en noviembre de 2023 y aseguró que el estado actual de las instalaciones resulta “insostible”. Según explicó, existen zonas del terreno de juego donde “xa non hai céspede” y otras en las que “directamente se xoga sobre o caucho”.

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El concejal defendió que se trata de una actuación “fundamental” para garantizar unas instalaciones seguras y adecuadas para los cerca de 400 niños y jóvenes que entrenan habitualmente en el campo de Villestro.

Críticas por la “parálisis” de proyectos deportivos

Muíños lamentó además que la licitación de las obras “aínda non está en marcha”, motivo por el que considera imposible que los trabajos estén finalizados para el comienzo de la próxima campaña deportiva. Por ello, reclamó al gobierno local que abra una vía de diálogo con el club y con los usuarios de las instalaciones para trasladar un calendario concreto de ejecución.

El edil aseguró que esta situación representa “un exemplo máis de parálise sen sentido” y vinculó estos retrasos a otros proyectos deportivos pendientes en Santiago, como el nuevo complejo deportivo de Santa Marta. Sobre esta actuación, recordó que el gobierno municipal había anunciado en agosto de 2024 la actualización del anteproyecto y un nuevo estudio económico, aunque, según afirmó, “segue sen producirse ningún avance evidente”.

Además, reclamó avanzar en la planificación de una futura remodelación del campo de fútbol de Fátima, en el barrio del Castiñeiriño, y anunció que solicitará explicaciones al ejecutivo local durante el próximo pleno municipal por “a tardanza e pola falta de transparencia nos vindeiros pasos”.