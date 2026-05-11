Luis Penido sube al podio del Europeo FIA tras una lucha de infarto en la subida al Fito

Luis Penido celebra su segunda posición en la subida Internacional al Fito del Europeo FIA Cedida

El piloto español Luis Penido logró este fin de semana una destacada segunda posición en la subida al Fito, una de las citas puntuables para el FIA European Hill Climb Championship, tras una competición marcada por la emoción hasta el último instante y unas condiciones meteorológicas extremadamente complicadas.

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Penido consiguió asegurar el podio después de una intensa pugna con el piloto polaco Mikolajczyk, al que terminó superando por únicamente 140 milésimas de segundo, en una de las clasificaciones más ajustadas de la prueba asturiana. El elevado nivel competitivo y la igualdad entre los participantes mantuvieron la incertidumbre prácticamente hasta el desenlace final.

Una prueba condicionada por el granizo

La competición estuvo además marcada por las adversas condiciones climatológicas. La tercera manga oficial tuvo que ser suspendida debido a una fuerte tormenta acompañada de granizo, una situación que obligó a la organización a dar por válidos los tiempos registrados anteriormente.

En ese contexto, los cronos conseguidos por Penido terminaron siendo suficientes para confirmar una meritoria segunda plaza en una de las pruebas más relevantes del campeonato continental de montaña.

Tras finalizar la carrera, el piloto quiso agradecer públicamente el respaldo recibido durante todo el fin de semana. “Este resultado es fruto del esfuerzo de todo el equipo, patrocinadores y aficionados que siempre están apoyándonos. Conseguir este podio en una prueba tan importante del Europeo tiene un gran valor para nosotros”, señaló.