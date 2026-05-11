El Arteal firma un final de ensueño y se proclama subcampeón de la Superdivisión española

El conjunto santiagués logró además la permanencia en División de Honor masculina Arteal

Fin de semana brillante para el deporte compostelano. El Arteal-Santiago cerró este viernes una brillante temporada en la Superdivisión masculina de tenis de mesa al proclamarse subcampeón de la máxima categoría nacional tras imponerse por un contundente 4-0 al Hortitec Alzira en un encuentro cargado de emoción y simbolismo para el club compostelano.

La derrota del Alicante por 4-1 frente al Olot permitió al conjunto santiagués romper el empate a puntos y asegurarse la segunda posición final de la clasificación. Todo ello en una jornada muy especial marcada por la despedida de Humberto, que disputó su último partido con el Arteal después de ocho temporadas en las que, según destaca el club, nunca faltó a una cita oficial.

La alineación diseñada por decisión técnica situó a Humberto como número uno, a Enio como número dos y a Jorge Campos como tercer jugador, buscando un resultado amplio que permitiese optar al subcampeonato. El plan salió a la perfección.

Humberto abrió la eliminatoria frente a José Carlos Guillot en un duelo que comenzó muy igualado. Pese a perder el primer set por 14-16 tras desaprovechar tres bolas de manga, el jugador del Arteal reaccionó con autoridad para adjudicarse los tres siguientes parciales por 11-8, 11-4 y 11-2.

Ovación para Humberto y permanencia en División de Honor

Jorge Campos amplió la ventaja compostelana al derrotar a Sergi Gómez por 3-1, mientras que Enio superó también por 3-1 a Reche Vázquez en un encuentro que exigió una importante reacción táctica tras el segundo set. Con el marcador global de 3-0 llegó el último partido de Humberto, que cerró la victoria con un recital de juego ante un pabellón lleno de aficionados del Arteal. El jugador se impuso con claridad por 3-0, con parciales de 11-3, 11-3 y 11-2.

Al finalizar el encuentro, el público despidió al jugador entre aplausos en pie en una escena especialmente emotiva, ya que muchos de los asistentes habían sido alumnos de la escuela de tenis de mesa del club compostelano.

El Arteal volverá además a clasificarse para disputar competiciones europeas, aunque el club reconoce que mantiene los problemas relacionados con las instalaciones deportivas y que tratará de buscar soluciones para evitar una tercera renuncia consecutiva a participar en torneos continentales.

La jornada dejó además otra buena noticia para el tenis de mesa compostelano. El segundo equipo del Arteal logró la permanencia en División de Honor masculina, categoría de plata nacional, tras imponerse por 6-0 al Concello de Cambados. El conjunto santiagués, formado por Mateo Lois, Joao y Andrés Correa, consiguió asegurar la salvación en la última jornada después de una temporada complicada marcada por la falta de experiencia en la categoría.